(David Berger) Medieninformationen zufolge soll sich Marcel K., Mitbegründer von HoGeSa (Hooligans gegen Salafismus) selbst mit zahlreichen Messerstichen (!) umgebracht haben. Das angebliche Ergebnis der außergewöhnlich schnell durchgeführten und zu einem Ergebnis gekommenen medizinischen Obduktion erinnert viele an die Vorfälle von Köthen und sorgt für Entsetzen.

Der Kölner „Express“ schreibt: „Der Tote wurde Donnerstagvormittag obduziert. Das Ergebnis der Untersuchung: Marcel K. hat sich offenbar selbst erstochen, er muss sich die zahlreichen Messerstiche gegen den Oberkörper selbst zugefügt haben.“

Die neue Sprache der Messer: Herzinfarkt in Köthen, Suizid in Mönchengladbach

Mit mehreren Messerstichen selbst umgebracht? In den sozialen Netzwerken kocht die Wut über das Ergebnis der ähnlich wie in Köthen äußerst rasch durchgeführten medizinischen Obduktion.

Eine Kommentatorin schreibt dazu auf Facebook: „….also nach Herzinfarkt in Köthen, sich durch Technik-Fehler selbst entzündenden 7 Autos in Chemnitz, ist er also gezielt und geübt in das Messer gefallen oder hat sich diverse Stiche SELBST zugefügt, wobei es bei dem Dritten Stich schon etwas verwackelt und ungezielt wurde, aber letztendlich nach dem x. Stich dann endlich unmittelbar einem HERZINFARKT erlegen ist…( dem er übrigens auch dann erlegen wäre, wenn er sich selbst eine Axt auf den Kopf gehauen hätte oder über Bord eines Kreuzfahrtschiffes gesprungen wäre):

Immer eindeutige Diagnose: Herzstillstand….und ist ja letztendlich auch sowieso egal, denn IRGENDWANN wäre er ganz sicher auch von ganz allein gestorben….3x in Folge durch sehr glaubwürdige Experten-Nachweise nur unglückliche Zufälle und NIEMALS ein Verbrechen…“

Wie schafft man es, sich selbst mit zahlreichen Messerstichen das Leben zu nehmen?

Und die Seite „Ohne Umschweife“ kommentiert: „Ich fasse es nicht!!! Der Tote von Mönchengladbach hat sich gemäß der Obduktion selbst das Leben genommen. Dabei wurde er mit zahlreichen Stichverletzungen gefunden.

Wie bitte schafft man es, sich selbst mit zahlreichen(!!) Messerstichen das Leben zu nehmen? Wie kann ich mir das vorstellen? Er sticht sich in den Bauch, zieht das Messer wieder heraus, sticht wieder zu, zieht es wieder heraus …?

Was will man uns eigentlich noch alles erzählen?! Ich erkläre Regierung, Politik und Presse hiermit für geisteskrank und irrenhausreif!

Mein Beileid den Angehörigen des auf dubiose Weise zu Tode gekommenen Marcel K. …" Überwachungskameras hätten Selbstmord filmen müssen Eine weitere wichtige Information zum angeblichen Selbstmord: Am Tatort gibt es mindestens eine Videokamera. Daher stellt sich die Frage: Wo sind die Aufzeichnungen? Werden sie uns – wie die Unterlagen zum NSU-Prozess – erst in 100 Jahren gezeigt werden? Oder sind sie verloren gegangen? Hatte die Kamera einen Aussetzer? Zahlreiche Anhänger auf Trauermarsch #Live: Gedenkveranstaltung für „Captain Flubber" in Mönchengladbach: Am Abend haben sich zahlreiche Anhänger und Freunde von Marcel K. versammelt. Ein Livestream über Facebook läuft nur stockend. Bisher kann von den befürchteten… https://t.co/JO9rVBeGZt | https://t.co/DRfNohjSSK pic.twitter.com/qI6MeIYxse — Wirtschaft & Politik (@WirtschaftDE) September 20, 2018

