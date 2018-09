(pip-news) Obwohl man sich hierzulande an die nun beinahe tägliche Messerei in typisch deutscher Leidensfähigkeit gewöhnte, könnte dieser Fall eines Messermordes in Mönchengladbach eine gewisse Brisanz aufweisen.

Denn erste Hinweise deuten darauf hin, dass es sich beim Gemesserten um den in rechten Hooligan-Kreisen überregional l aktiven Marcel Kuschela aka “Cpt. Flubber” aus Bremen handeln könnte. Flubber bewegte sich im Umfeld der Musikgruppe KC (ehemals Kategorie C).

„Hooligans gegen Salafisten“

Er gehörte zu den Mitbegründern des HoGeSa-Bündnisses, was für “Hooligans gegen Salafisten” steht und des ebenfalls maßgeblich in der Hool-Szene verorteten Zusammenschlusses “Gemeinsam Stark Deutschland”. Sollte sich nun herausstellen, dass es sich beim Toten tatsächlich um Cpt. Flubber handelt und es sich beim Täter/den Tätern womöglich um (einen) Migranten handeln, könnte die Lage eskalieren.

Bereits für den heutigen Abend mobilisieren Cpt. Flubber-Fans und Freunde zu einem ersten Trauermarsch

Trauerfeier für Marcel "Captain Flubber" Kuschela am Donnerstag, den 20.09.2018 um 18.00 Uhr am Museum Abteiberg in Mönchengladbach. ➡ Informiert eure Freunde und bringt Kerzen sowie Blumen mit. https://t.co/c3yYYiviHZ Ruhe in Frieden Marcel 😪 pic.twitter.com/qxFYEbusql — David Köckert (@DavidKoeckert) September 20, 2018

Unschöne Bilder befürchtet

Noch bewegt sich ja alles im Bereich der Spekulation, doch ob des Hintergrundes des Toten weist die Sache natürlich eine gewisse Brisanz auf. Denn falls der Täter/die Täter aus Migranten-Milieu stammen sollte(n), würde die daraufhin entstehenden Demo-Bilder ganz sicher keine schönen sein. Dagegen wäre die angebliche „Hetzjagd“ aus Chemnitz dann wohl ein absoluter Witz gewesen (*was es ohnehin war).