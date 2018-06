(David Berger) Erstmals ist Deutschland bei einer WM nach der Vorrunde ausgeschieden. Aber eine andere Premiere scheint noch viel bezeichnender: Noch nie haben sich so viele deutsche über ein Ausscheiden der früheren Nationalmannschaft (nun nur noch “Mannschaft“) gefreut.

Die besten Tweets zu der Niederlage gegen Korea und zu der gesamten peinlichen WM:

1.) Mein absoluter Favorit: „Das Tor war beim 2:0 offen wie die Deutsche Grenze!“

2.) „Kein Ball ist illegal und muss über die Torgrenze reingelassen werden.“

3.) Georg Pazderski‏: „Deutschland scheidet verdient gegen Korea aus. Die Mannschaft war nur noch ein Schatten ihrer selbst. Sie hatte keinen Plan, zeigte keine Einsatzbereitschaft und auch keine Leidenschaft. Die Ära Löw ist zu Ende. Jetzt ist ein Neuanfang mit einem neuen Trainer notwendig.“

4.) Hamed Abdel-Samad. „Wenn du ohne Seele, ohne Mut und ohne Ideen spielst, verlierst du eben. Die Mannschaft widerspiegelt Merkels Deutschland von heute auf vielen Ebenen: Große Ansprüche, aber kein Plan, Zusammenhalt beschwören,…“

5.) „Das war so erbärmlich. Von vorne bis hinten. Diese Trümmertruppe scheidet verdient aus. 280 Zeichen reichen nicht für das zu schreiben, was da alles schief gelaufen ist.“

6.) „Merkels Plan, „Brot Und Spiele“ und inzwischen klammheimlich 30000 Nafris einfliegen – ist krachend gescheitert. Jetzt können sich ihre Kritiker wieder auf das Wesentliche konzentrieren und das ist gut so, sehr gut.“

7.) „Deutschland raus, heißt im Klartext auch: Die Bevölkerung dürfte nicht groß abgelenkt sein und was mitbekommen, wenn es am Wochenende um den EU-Flüchtlingsgipfel geht und am 5.7. um die Abstimmung zu #Uploadfilter / #Artikel13 im #EP“

8.) „Die Rechtfertigungsversuche von Löw, alles richtig gemacht zu haben, korrelieren mit denen der Kanzlerin Merkel. Jeder halbwegs integre Trainer wäre ZURÜCKGETRETEN und hätte nicht so rumgesabbert!“

9.) „Die Erdogan-Fotos haben die Stimmung zerstört. Die fehlende Entschuldigung von Özil und Gündogan das Team gespalten. #KORGER – Der nächste Bundestrainer sollte beide rausschmeißen.“

10.) „Immerhin hat Deutschland dieses Jahr eine unfassbar gute CO2-Bilanz, weil ja fünf Autokorso wegfallen.“

11.) „Wer Wagner und Sane gar nicht erst mitnimmt und 2 mal mit Özil in der Startelf aufläuft, bettelt doch um das Aus.“

12.) Und schließlich noch ein Ausblick, was uns von taz & Co erwarten wird: „Seit die AfD im Bundestag sitzt, hat Deutschland keine WM-Vorrunde mehr überstanden.“

***

Sie wollen Philosophia Perennis unterstützen? Mit zwei Klicks geht das hier:

PAYPAL

… oder auf Klassische Weise per Überweisung:

IBAN: DE04 3002 0900 0803 6812 81

BIC: CMCIDEDD – Kontoname: David Berger – Betreff: Spende PP

Meine Artikelbewertung ist (5 / 2)