(David Berger/ CATO) Gespannt warteten die Pressevertreter heute Vormittag in der renommierten Bibliothek des Konservatismus in der Nähe des Berliner Kudamms auf die anstehende Präsentation des neuen konservativen Magazins, über das hinter vorgehaltener Hand bereits lange gemunkelt wurde. Bis der Initiator des Magazins Dr. Karlheinz Weißmann und Chefredakteur Andreas Lombard dann die Bühne und CATO vorstellten:

CATO das sei das neue, meinungsbildende Magazin, das für den vergessenen Wert des Bewahrens eintritt.

Es erscheine in einer Startauflage von 50.000 Exemplaren und liegt erstmals am 8. September 2017 deutschlandweit am Kiosk. Das Magazin komme alle zwei Monate heraus und biete Orientierung im Hinblick auf Politik, Kultur, Religion, Alltag und Familie.

Das Eigene und das Gefühl dafür sollen mit CATO gestärkt werden. CATO verbinde den Konservatismus mit Genuss und Lebensfreude.

„Deutschland glaubt sich offen, verbietet sich aber die Freude am Bewahren. CATO soll das ändern. Wer die Sturmflut kommen sieht, baut einen Deich oder eine Arche. Wir haben uns für die Arche entschieden, denn an Bord ist immer etwas los“ …

…erklärte CATO-Chefredakteur Andreas Lombard zur Einführung des neuen Magazins.

Das Schwerpunktthema des ersten Heftes lautet kurz vor der Bundestagswahl „Die Zukunft der Republik“. Zu den namhaften Autoren zählen der belgische Althistoriker David Engels mit einem Beitrag über Cato d.J., der französische Philosoph Pierre Manent (»Die Tragödie der Republik«), der Philosoph Sir Roger Scruton mit einem Essay über Prinz Charles’ Mustersiedlung Poundbury in Dorset sowie der Autor Karlheinz Weißmann (»Brexit in das Reale«). Weitere bekannte Autoren sind Michael Klonovsky, Thorsten Hinz und Sebastian Hennig.

Das CATO-Format gestattet mit 30 x 23 cm ein großzügiges, »atmendes« Layout. Essay, Bildstrecke, Interview, Reportage und das bunt gemischte »Kaleidoskop« wechseln einander ab, ergänzt um Rubriken wie »Hausbesuch«, »Gefährdete Gesten«, »Was ist deutsch?« und »Retro News«. Auf 90 bis 100 Seiten schlägt CATO einen Bogen von der Politik über Kunst und Geschichte zu Lebensformen und Warenwelten.

Nähere Informationen und Abo- sowie Bestellmöglichkeiten finden Sie hier: CATO