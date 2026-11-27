Hinter einem Tor in der Pariser Rue du Bac 140 liegt die Kapelle der Wunderbaren Medaille. Dort ruht in einem gläsernen Schrein die heilige Catherine Labouré. Pilger aus aller Welt kommen hierher, um zu beten und jene kleine Medaille mitzunehmen, deren Geschichte heute vor 196 Jahren begann.

Am späten Nachmittag des 27. November 1830 betet in dieser Kapelle eine 24-jährige Novizin der Barmherzigen Schwestern. Catherine, eine Bauerntochter aus Burgund, berichtet später, sie habe die Gottesmutter auf einer Weltkugel stehen sehen. In einem Oval um sie herum liest sie die Worte „O Maria, ohne Sünde empfangen, bitte für uns, die wir zu dir unsere Zuflucht nehmen.“ Sie hört den Auftrag, nach diesem Bild eine Medaille prägen zu lassen. Ihr Beichtvater, dem sie sich anvertraut, reagiert zunächst skeptisch.

Im Juni 1832, als Paris von einer Choleraepidemie heimgesucht wird, werden die ersten Medaillen verteilt. Berichte über Heilungen und Bekehrungen machen sie rasch bekannt. Bald spricht man von der Wunderbaren Medaille. Ihr Gebet bekennt die Unbefleckte Empfängnis Mariens bereits 24 Jahre, bevor Papst Pius IX. das Dogma verkündet.

Während sich die Medaille millionenfach verbreitet, pflegt Catherine in einem Hospiz im Osten von Paris alte Menschen. Dass die Medaille auf ihren Bericht zurückgeht, bleibt der Öffentlichkeit bis zu ihrem Tod am 31. Dezember 1876 verborgen. Bei der Exhumierung 1933 findet man ihren Leib bemerkenswert gut erhalten und überführt ihn in die Kapelle. 1947 spricht Papst Pius XII. sie heilig. (Foto r. – Gemälde von Pius XII. in der Papstgalerie der päpstlichen Sommerresidenz Castel Gandolfo)

Als Johannes Paul II. am 31. Mai 1980 die Kapelle besucht, betet er vor der Gottesmutter und erinnert an die Worte auf der Medaille. „Dieses Gebet hast du, o Maria, der heiligen Catherine Labouré vor hundertfünfzig Jahren hier an diesem Ort eingegeben“, sagt er. Der Ruf sei seither auf der Medaille eingeprägt und werde „von so vielen Gläubigen in der ganzen Welt getragen und gesprochen“.