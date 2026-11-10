Neukommunismus in Ungarn: Viktor Orbáns Bruder durch Magyars Polizei festgenommen

Nach der Festnahme seines jüngeren Bruders Áron erhebt Viktor Orbán schwere Vorwürfe gegen die ungarische Regierung. Ausgerechnet das Portal des Bruders von Ministerpräsident Péter Magyar brachte Áron Orbán mit der Razzia in Verbindung – 14 Minuten vor der offiziellen Polizeimitteilung.

Am Montagmorgen rückten Ermittler in Budapest, Fót und Dunakeszi aus. An vier Orten wurden Wohnungen durchsucht, vier Personen wurden festgenommen. Am Abend bestätigte die ungarische Polizei, dass alle vier wegen des Verdachts der Schleusung gegen Bezahlung in Gewahrsam genommen worden waren. Namen nannte sie keine. Die Wochenzeitung HVG veröffentlichte Fotos, die Áron Orbán in einem Polizeifahrzeug vor einer Budapester Haftstelle zeigen.

Die Ermittler gehen dem Verdacht nach, dass die Beschuldigten vietnamesischen Staatsangehörigen gegen Bezahlung zu ungarischen Visa verhalfen. Als Grund für die Einreise diente laut Polizei die Teilnahme an einer Schulung. Die Betroffenen wollten nach Erkenntnissen der Ermittler nach Westeuropa weiterreisen. Das Nationale Ermittlungsbüro kündigte an, für alle vier Verdächtigen Untersuchungshaft zu beantragen.

„Ich bin das Ziel. Mein jüngerer Bruder ist nur ein Werkzeug.“

Die politische Brisanz des Falls steckt auch in der Chronologie. Um 9.45 Uhr berichtete Kontroll laut dem Nachrichtenportal Index über die Razzia und eine mögliche Beteiligung Áron Orbáns. Um 9.59 Uhr meldete die Polizei die Festnahmen und Durchsuchungen. Um 10.09 Uhr verbreitete Péter Magyar unter Berufung auf Medienberichte die Nachricht, Orbáns Bruder sei in Gewahrsam genommen worden. Kontroll gehört Márton Magyar, dem jüngeren Bruder des Regierungschefs. So erfuhr die Öffentlichkeit aus dem Portal des einen Regierungsbruders, dass die Ermittler womöglich beim Bruder des früheren Regierungschefs zugeschlagen hatten.

Viktor Orbán griff auf Facebook zu einem Vergleich, der in Ungarn besonderes Gewicht hat. Er erinnerte an die ÁVH, die Geheimpolizei der stalinistischen Ära, und warf der Regierung vor, die Ermittlungen zur Ausschaltung eines politischen Gegners zu nutzen, Neukommunismus eben. Orbán sieht in dem Zugriff den Versuch, über seine Familie ihn selbst zu treffen. Seine Erklärung endet mit zwei Sätzen. „Ich bin das Ziel. Mein jüngerer Bruder ist nur ein Werkzeug.“