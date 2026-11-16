Die Blitzkarriere des General Freuding

Ein durchaus qualifizierter Theoretiker, das kann ihm niemand absprechen. Gleichzeitig aber auch eine der umstrittensten Figuren in der deutschen Kriegspolitik.

Während seine versteinerte Mimik und die häufig geradezu psychotisch aufgerissenen Augen intuitive, aber natürlich nicht maßgebliche Verstörung bei vielen Menschen hervorrufen, sollten seine Äußerungen zur „Kriegspolitik“ durchaus mit Sorge betrachtet werden.

Freudings auffällige Mimik

Trotz eher geringem Belang kann ich mir nicht verkneifen, in einem kleinen Videoclip, der vor allem bei Facebook viral ging, eine erste Anschauung seiner Mimik zu liefern. Zuvor hatte ich mich übrigens bei Google kundig gemacht, ob womöglich eine Gesichtslähmung, Schlaganfall oder andere Erkrankungssymptome bekannt sind, was natürlich ironische Anmerkungen dazu verbieten würde:

Das ist es, was mir die Google-KI antwortete, so politisch korrekt und mainstreamförmig, dass es eigentlich selbst einer des Verstandes beraubten (weggefiltert) KI peinlich sein sollte:

»Seine oft sehr kontrollierte, konzentrierte Mimik und seine markanten Gesichtszüge bei öffentlichen Auftritten sind nicht Folge einer Erkrankung, sondern rein individueller Natur.

Seine professionelle, distanzierte und sachliche Rhetorik wird in der Öffentlichkeit und den Medien primär als Ausdruck seiner militärischen Professionalität wahrgenommen.«

Freudings Kriegsrhetorik

Im Überschwang seiner sehr wahrscheinlich unerwarteten Beförderung zum Heeresinspektor verfasste er einen Brief an seine Untertanen, der anmutet, wie ein Relikt aus dem 19. Jahrhundert:

Hier ein Link direkt zum Original bei der Bundeswehr und nachfolgend die gelb hervorgehobenen Zitate:

„im festen Vertrauen auf die Leistungsfähigkeit, die Professionalität und die Leidenschaft unserer Soldatinnen und Soldaten im Heer“

Dieses feste Vertrauen teilen vermutlich nur wenige. Und „Leidenschaft“ finde ich im Zusammenhang mit einer Kampf- und Tötungsmaschinerie, deren Legitimation ich gar nicht bezweifele, durchaus befremdlich.

„Der Feind wartet nicht auf unsere ‚Fertig‘-Meldung“

Wer ist dieser Feind? Ist er gerade mit dem Herrn Freuding in einem Raum? Und wenn er nicht wartet, bis wir vorbereitet sind, warum nehmen wir uns dann Jahre Zeit für eine Vorbereitung, auf die er nicht warten wird?

„Unsere Ambition für das Morgen muss einhergehen mit dem Willen, den Kampf heute aufzunehmen und zu gewinnen.“

Wer im Rahmen der Verteidigungsfähigkeit von „gewinnen“ redet, sollte sich nicht wundern, wenn er missverstanden wird. Oder wird er gar nicht missverstanden?

„Kurz: Ich will für ein Heer arbeiten, das bereit ist zum Kampf, das sich durchsetzt, das gewinnt.“

Auf zum Endsieg? Wenn einem Menschen nicht auffällt, dass seine militaristische Kriegsrhetorik des 19. Jahrhunderts im 21. Jahrhundert sehr merkwürdig rüberkommt, erfüllt er dann die ethischen und intellektuellen Voraussetzungen für das Amt des höchsten Soldaten in Deutschland?

Freudings Blitzkarriere

Bis Kriegsbeginn in der Ukraine leitete Freuding eine Panzerlehrbrigade, war also als regionaler Ausbilder tätig. Seit dem 28. April 2022 wurde ihm dann der „Sonderstab Ukraine“ im Bundesministerium der Verteidigung Übertragen. In Folge prodzierte er mehrere Youtube-Videos für die Bundeswehr, war also offenkundig als Propagandist eingesetzt worden.

Ab Mai 2023 war Freuding zudem Leiter des neu errichteten Planungs- und Führungsstabs des Bundesministers der Verteidigung. In diesem Amt als Leiter des Planungsstabs erfolgte die Ernennung zum Generalmajor.

Am 1. Oktober 2025 wurde Freuding, als Nachfolger von Generalleutnant Alfons Mais, zum 22. Inspekteur des Heeres ernannt. Damit einher ging die Beförderung zum Generalleutnant.

Am 5. November 2026 gab das Bundesministerium der Verteidigung bekannt, dass Freuding im Februar 2027 General Carsten Breuer als Generalinspekteur der Bundeswehr nachfolgen soll. Breuer war im September 2026 zum Vorsitzenden des NATO-Militärausschusses gewählt worden und soll das Amt im Juli 2027 antreten.

Quelle: Wikipedia

Da fällt also ein Ausbilder und ausschließlich in martialischer Kriegsrhetorik erprobter Zinnsoldat ohne jeden Kampfeinsatz die Karriereleiter nach oben, vorbei an wesentlich erfahreneren und aus meiner Sicht menschlich reiferen Persönlichkeiten, und wird oberster General der Bundeswehr.

Dazu passt ein Kommentar von mir auf Facebook, zu einem viral gegangenen, zugegeben bösen Meme: