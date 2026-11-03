Tommy Robinson veröffentlicht neues Enthüllungsbuch über britische Grooming-Gang-Skandale

Der britische Aktivist Tommy Robinson hat ein neues Buch über die jahrzehntelangen Grooming-Gang-Skandale in Großbritannien veröffentlicht. Unter dem Titel „The Grooming Gang Cover-Up“ erhebt er schwere Vorwürfe gegen Politik, Polizei und Justiz. Im Mittelpunkt steht die Frage, wie die systematische sexuelle Ausbeutung Tausender minderjähriger Mädchen über Jahre hinweg unzureichend verfolgt werden konnte.

Gemeinsam mit dem Autor Peter McLoughlin zeichnet Robinson nach eigenen Angaben die Geschichte eines der größten Missbrauchsskandale der jüngeren britischen Vergangenheit nach. In Städten wie Rotherham, Rochdale und Telford wurden über Jahre hinweg minderjährige Mädchen von organisierten Tätergruppen sexuell ausgebeutet. Zahlreiche Täter hatten einen pakistanischen beziehungsweise südasiatischen Migrationshintergrund. Besonders brisant sind die Vorwürfe gegen staatliche Institutionen. Bereits frühzeitig hätten Behörden Hinweise auf die Verbrechen erhalten, diese jedoch ignoriert oder nicht konsequent verfolgt. Die Autoren vertreten die These, dass insbesondere die Angst vor Rassismusvorwürfen dazu beigetragen habe, die ethnische Herkunft bestimmter Tätergruppen nicht offen anzusprechen und notwendige Ermittlungen zu unterlassen.

Tatsächlich haben offizielle Untersuchungen, insbesondere der Bericht über die Vorgänge in Rotherham, schwerwiegende Versäumnisse von Polizei und Sozialbehörden dokumentiert. Allein dort sollen zwischen 1997 und 2013 rund 1.400 Kinder Opfer sexueller Ausbeutung geworden sein. Robinson und McLoughlin wollen in ihrem Buch allerdings noch weiter gehen: Sie sprechen von einer systematischen Vertuschung, die weit über einzelne Behörden hinausreiche und auch politische sowie mediale Verantwortungsträger betreffe. Auf der Plattform X kündigte Robinson die Veröffentlichung mit den Worten an: „Bis wir morgen früh aufwachen, wird The Grooming Gang Cover-Up Amazons Bestseller Nummer eins sein. Wartet es ab.“ Das Buch ist seit Anfang November 2026 zunächst über Amazon Großbritannien erhältlich. Robinson setzt offenbar darauf, mit einem Verkaufserfolg nicht nur Aufmerksamkeit für seine Veröffentlichung zu gewinnen, sondern auch die öffentliche Debatte über die jahrzehntelang unzureichend aufgearbeiteten Missbrauchsverbrechen erneut anzustoßen.