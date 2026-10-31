Antifa-Prioritäten

Unser Foto der Woche ist eine PP-Grafik: Während sich Luxusgeschäfte in ganz Deutschland aus Angst vor linken Krawallen verbarrikadieren, steht der antikapitalistische Nachwuchs vor einem echten Problem: Wo soll man jetzt noch für mehr Toilettenpapier auf Schulklos demonstrieren, wenn Gucci und Rolex dichtmachen? Schließlich muss sich der Kampf gegen den Kapitalismus auch irgendwie lohnen. Am besten mit einer Rolex am Handgelenk und einer Gucci-Tasche voller Klassenbewusstsein.

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