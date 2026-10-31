Satire und Abgefahrenes

Antifa-Prioritäten

David Berger
By David Berger
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Unser Foto der Woche ist eine PP-Grafik: Während sich Luxusgeschäfte in ganz Deutschland aus Angst vor linken Krawallen verbarrikadieren, steht der antikapitalistische Nachwuchs vor einem echten Problem: Wo soll man jetzt noch für mehr Toilettenpapier auf Schulklos demonstrieren, wenn Gucci und Rolex dichtmachen? Schließlich muss sich der Kampf gegen den Kapitalismus auch irgendwie lohnen. Am besten mit einer Rolex am Handgelenk und einer Gucci-Tasche voller Klassenbewusstsein.

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David Bergerhttps://philosophia-perennis.com/
David Berger (Jg. 1968) war nach Promotion (Dr. phil.) und Habilitation (Dr. theol.) viele Jahre Professor im Vatikan. Zahlreiche Veröffentlichungen zur Philosophie und Theologie des Mittelalters. Seit 2016 Blogger (philosophia-perennis) und freier Journalist (u.a. für die Die Zeit, Junge Freiheit, The European).

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