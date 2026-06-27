(David Berger) Die Pläne der Bundesregierung zur Stärkung der Bundeswehr stoßen bei jungen Menschen offenbar auf äußerst geringe Resonanz. Nach aktuellen Angaben haben sich von rund 300.000 angeschriebenen potenziellen Rekruten lediglich 530 freiwillig für den Wehrdienst gemeldet. Das entspricht einem Anteil von gerade einmal 0,18 Prozent.

Die Zahlen werden von Kritikern der Bundesregierung als deutliches Signal gewertet. Sie sehen darin einen Ausdruck des mangelnden Vertrauens vieler junger Menschen in die sicherheitspolitische Linie der Regierung unter Bundeskanzler Friedrich Merz und Verteidigungsminister Boris Pistorius. Während Berlin angesichts des Krieges in der Ukraine verstärkt auf Aufrüstung und den Ausbau der Streitkräfte setzt, scheint die Bereitschaft, selbst Uniform anzuziehen, nach dieser Lesart äußerst gering zu sein.

Besonders in regierungskritischen Kreisen wird das Ergebnis als Absage an eine Politik interpretiert, die Deutschland zunehmend in militärische Konflikte hineinziehe. Dort wird argumentiert, dass sich die überwältigende Mehrheit der angeschriebenen jungen Menschen nicht als Soldaten für eine mögliche Eskalation mit Russland zur Verfügung stellen wolle.

Für ein Land sterben, auf das man nicht stolz sein darf?

Die Bundesregierung verweist hingegen darauf, dass die neue Wehrdienstregelung auf Freiwilligkeit setze und der Aufbau der Bundeswehr ein langfristiger Prozess sei. Ob sich die Zahl der Freiwilligen in den kommenden Monaten noch erhöht, bleibt abzuwarten.

Fest steht jedoch: Die bislang veröffentlichten Zahlen zeigen eine erhebliche Diskrepanz zwischen den sicherheitspolitischen Ambitionen der Regierung und der Bereitschaft vieler junger Menschen, selbst notfalls für eine Regierung und ihren Krieg gegen Russland zu sterben, die ihnen gleichzeitig Nationalstolz verbietet. Zudem sind diese Zahlen ein Hinweis darauf, dass Frieden, Diplomatie und politische Lösungen bei einem Großteil der jungen Generation offenbar deutlich mehr Zustimmung genießen als eine Ausweitung militärischer Verpflichtungen.