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Was ist Wahrheit, was Verschwörung?

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Wem noch glauben, welchen Medien noch vertrauen? Welche Narrative sind krude Veschwörungserzählungen und welche haben einen wahren Kern? Was ist nötig, um Orientierung und Durchblick zu bewahren? Darüber unterhalten sich die Beinahe-Namensvettern Matussek & Matissek.

Matthias Matussek, erfolgreicher Buchautor und Journalist (u.a. Ex-“Spiegel“-Kulturchef und “Welt-“Autor, heute Kolumnist zahlreicher freien Medien) ordnet gemeinsam mit , Autor und Journalist (u.a. Herausgeber der Blogs Ansage! und Journalistenwatch), die heute wieder zunehmend ausgeprägte Neigung zu Verschwörungstheorien ein.

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Die Kriminalisierung der Meinung
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