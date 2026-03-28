„Zion, streu ihm deine Palmen“: Palmsonntag in Südfrankreich

(David Berger) Mit dem Palmsonntag (Dominica in Palmis de passione Domini) werden morgen Katholiken in aller Welt den Beginn der „heiligen Woche“, die am darauf folgenden Sonntag im Osterfest ihren Höhepunkt findet, gefeiert. So feiern traditionelle Katholiken im südfranzösischen Nizza diesen besonderen Höhepunkt des Kirchenjahres.

Die Liturgie des Palmsonntags lässt den Einzug Jesu in Jerusalem wieder lebendig werden: das Volk feierte den in Jerusalem einziehenden Christus als seinen König und streute ihm Palmzweige. Augustinus von Hippo dazu: „Der Herr wurde nicht als irdischer König geehrt, sondern als der, der im Himmel herrscht; und doch rief man ihm zu: Hosanna dem Sohn Davids.“ Und Johannes Chrysostomos bemerkt: „Sie breiteten ihre Kleider auf dem Weg aus – nicht um ihn zu ehren, wie man Menschen ehrt, sondern um zu zeigen, dass sie bereit waren, alles für ihn hinzugeben.“ Zugleich eine Mahnung an die Gläubigen, dass sie im Mittvollzug der Liturgie ein Bild der Hingabe sehen, die sie üben sollen.

Seit der zweiten Hälfte des 9. Jahrhunderts werden an diesem Tag Palzweige gesegnet. Vor dem Hochamt, in dem die Passion das Evangelium bildet, findet mit den geweihten Palmzweigen die Palmprozession statt.

Zion, streu ihm deine Palmen

Die Prozession ist geprägt vom Gesang des uralten Prozessionshymnus „Gloria, laus et honor“. Nach jeder Strophe antwortet die Gemeinde mit dem Gesang: „Gloria, laus et honor tibi sit, Rex Christe, Redemptor, cui puerile decus prompsit Hosanna pium.“ („Ruhm und Preis und Ehre sei Dir, Erlöser und König. Jubelnd rief einst das Volk sein Hosianna Dir zu.“)

In Deutschland wird traditionellerweise das „Singt dem König Freudenpsalmen“ gesungen

1.Singt dem König Freudenpsalmen,

Völker, ebnet seine Bahn!

Zion, streu ihm deine Palmen,

sieh dein König naht heran!

Der aus Davids Stamm geboren,

Gottes Sohn von Ewigkeit,

uns zum Heiland auserkoren:

Er sei hoch gebenedeit! 2. David sah im Geist entzücket

den Messias schon von fern,

der die ganze Welt beglücket,

den Gesalbten, unsern Herrn.

Tochter Zion, streu ihm Palmen,

breite deine Kleider aus,

sing ihm Lieder, sing ihm Psalmen,

heut beglücket er dein Haus. 3. Sieh, Jerusalem, dein König,

sieh, voll Sanftmut kommt er an!

Völker, seid ihm untertänig,

er hat allen wohlgetan!

Den die Himmel hochverehren,

dem der Chor der Engel singt,

dessen Ruhm sollt ihr vermehren,

da er euch den Frieden bringt! 4. Geister, die im Himmel wohnen,

preist den großen König heut;

und ihr Völker aller Zonen

singt, er sei gebenedeit!

Singt: Hosanna in den Höhen,

hoch gepriesen Gottes Sohn!

Mögen Welten einst vergehen,

ewig fest besteht sein Thron.

Prozession durch die Altstadt von Nizza

Hier drei Videos von der Palmprozession in der Altstadt des südfranzösischen Nizza. Hier beginnt die Prozession in der Kirche „Il Gesu“:

In dem folgenden Video sehen wir die Rückkehr der Prozession zur Kirche…

Öffnet die Tore Christus, dem Erlöser!

…und die folgende beeindruckende Zeremonie der Kirchentoröffnung

Alle Fotos und Videos: © David Berger

Vom Hosanna zur Kreuzigung

In einer anschließenden Prozession zieht die Gemeinde in die Kirche ein – ein stilles Nachvollziehen jenes Moments, in dem Christus als König empfangen wurde, während sich zugleich schon das Schattenbild seines Leidens abzeichnet. Thomas von Aquin schreibt dazu: „Christus wollte auf diese Weise in Jerusalem einziehen, um zu zeigen, dass sein Reich nicht von dieser Welt ist, sondern durch Demut zur Herrlichkeit führt.“

Im Inneren folgt die Heilige Messe, geprägt von einer ernsten, fast gedrückten Atmosphäre. Höhepunkt ist die feierliche Passion nach dem Evangelisten Matthäus, die in verteilten Rollen vorgetragen wird und die Leidensgeschichte Christi eindringlich vergegenwärtigt. Jubel und Tragik stehen an diesem Tag dicht nebeneinander: Die gesegneten Palmen als Zeichen des Sieges, die fortan die Kreuze der Gläubigen in ihren Wohnungen als Sinnbild des Königtums Christi auch in ihrem Heim schmücken, kontrastieren mit der sich anbahnenden Passion. So führt die Liturgie des Palmsonntags im alten Ritus die Gläubigen hinein in das Geheimnis von Kreuz und Erlösung – zwischen Hosanna und Kreuzigung.

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