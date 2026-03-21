CDU bereitet Aufnahme von Millionen Iran-Kriegsflüchtlingen vor

Die Bundesregierung will sich nicht an der Seite der USA am Irankrieg beteiligen. Einen Regimechange in Teheran lehnen viele Akteure im deutschen politischen und massenmedialen Betrieb ab. Stattdessen bereiten sich regierungsnahe politische Verantwortliche in Deutschland auf eine ganz andere Art der Kriegsbewältigung vor: Die Aufnahme von potentiell bis zu vier Millionen Flüchtlingen. Gastbeitrag von Manfred Rouhs.
Politischer Selbstmord
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Manfred Rouhs, Jahrgang 1965, ist Vorsitzender des Vereins Signal für Deutschland e.V., der die Opfer politisch motivierter Straftaten entschädigt, vierteljährlich die Zeitschrift SIGNAL herausgibt und täglich im Internet publiziert. Bitte folgen Sie ihm hier bei X! Manfred Rouhs ist als Unternehmer in Berlin tätig. Sein Beitrag erschien zuerst bei PI-News.
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