CDU bereitet Aufnahme von Millionen Iran-Kriegsflüchtlingen vor

Hält der Irankrieg länger an, dann lässt sich die Gefahr einer Flüchtlingswelle nicht wegdiskutieren. Und es liegt auf der Hand, dass auch Europa in der Pflicht steht, in diesem Fall vor Ort humanitäre Hilfe zu leisten und sich darauf unverzüglich vorzubereiten. Kuwait, die Arabischen Emirate, der Irak und die Türkei wären Anlaufpunkte für Menschen aus dem Iran, die sich vor dem Krieg in Sicherheit bringen. Deutschland könnte die USA entlasten mit dem Aufbau von Versorgungskapazitäten und medizinischen Hilfezentren in diesen Ländern, falls sich im Irankrieg keine schnelle politische Lösung abzeichnen sollte.

Aber Menschen über etliche tausend Kilometer nach Mitteleuropa zu verfrachten, um sie hier der deutschen Asylindustrie zuzuführen, hat nichts mit humanitärer Hilfe zu tun, aber viel mit politischem Selbstmord. Genau von solchen Motiven scheint die Regierung Merz angetrieben zu sein, die in der Regierungsverantwortung in ihrem praktischen Verhalten offenbar kaum noch von SPD und Grünen zu unterscheiden ist.