In der aktuellen politischen Stimmungslage in Deutschland zeigt sich: Die Alternative für Deutschland (AfD) bleibt laut einer neuen Umfrage weiterhin die beliebteste Partei im Land. Das geht aus dem „Sonntagstrend“ hervor, den das Meinungsforschungsinstitut Insa jede Woche für die Bild am Sonntag erhebt.

Demnach kommt die AfD in der jüngsten Erhebung auf 26 Prozent Zustimmung – unverändert im Vergleich zur Vorwoche und damit klar vor allen anderen politischen Kräften. Besonders auffällig ist, dass die Partei vor allem dort punkten kann, wo andere Parteien an Dynamik verlieren.

Die Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) kann im „Sonntagstrend“ leicht zulegen: Sie erreicht nun 15 Prozent, ein Punkt mehr als zuletzt. Die Christlich-Demokratische Union (CDU) verharrt dagegen bei 25 Prozent, ohne klare Auf- oder Abwärtsbewegung.

Im Osten Deutschland deutlich höhere Zustimmung

Die Grünen und die Linke müssen leichte Einbußen hinnehmen und kommen jeweils auf 11 bzw. 10 Prozent. Kleinere Parteien wie die FDP oder die Sahra Wagenknecht Allianz – Für Vernunft und Gerechtigkeit (BSW) verharren weiterhin im einstelligen Bereich, ebenso wie andere Gruppierungen insgesamt.

Auch in anderen Umfragen zeigt die AfD häufig hohe Werte oder liegt eng hinter der Union, was vor dem Hintergrund der politischen Themen, die den Bürgern auf den Nägeln brennen – etwa Debatten über Migration, wirtschaftliche Sorgen und das Vertrauen in die Regierungsarbeit, Versagen der EU – kaum überrascht. Die AfD ist seit der Bundestagswahl 2025 stark im Aufwind und konnte in Meinungsumfragen häufig Ergebnisse erreichen, die sie als größte Partei im Land zeigen. In manchen Bundesländern liegen ihre Werte sogar noch höher, besonders im Osten Deutschlands, wo die traurige Erinnerung an die sozialistische Diktatur noch sehr lebendig ist.

