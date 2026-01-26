Montag, 26. Januar 2026
AfD

AfD weiterhin stärkste Kraft in der Wählergunst

David Berger
By David Berger
385

In der aktuellen politischen Stimmungslage in Deutschland zeigt sich: Die Alternative für Deutschland (AfD) bleibt laut einer neuen Umfrage weiterhin die beliebteste Partei im Land. Das geht aus dem „Sonntagstrend“ hervor, den das Meinungsforschungsinstitut Insa jede Woche für die Bild am Sonntag erhebt.

Demnach kommt die AfD in der jüngsten Erhebung auf 26 Prozent Zustimmung – unverändert im Vergleich zur Vorwoche und damit klar vor allen anderen politischen Kräften. Besonders auffällig ist, dass die Partei vor allem dort punkten kann, wo andere Parteien an Dynamik verlieren.

Die Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) kann im „Sonntagstrend“ leicht zulegen: Sie erreicht nun 15 Prozent, ein Punkt mehr als zuletzt. Die Christlich-Demokratische Union (CDU) verharrt dagegen bei 25 Prozent, ohne klare Auf- oder Abwärtsbewegung.

Im Osten Deutschland deutlich höhere Zustimmung

Die Grünen und die Linke müssen leichte Einbußen hinnehmen und kommen jeweils auf 11 bzw. 10 Prozent. Kleinere Parteien wie die FDP oder die Sahra Wagenknecht Allianz – Für Vernunft und Gerechtigkeit (BSW) verharren weiterhin im einstelligen Bereich, ebenso wie andere Gruppierungen insgesamt.

Auch in anderen Umfragen zeigt die AfD häufig hohe Werte oder liegt eng hinter der Union, was vor dem Hintergrund der politischen Themen, die den Bürgern auf den Nägeln brennen – etwa Debatten über Migration, wirtschaftliche Sorgen und das Vertrauen in die Regierungsarbeit, Versagen der EU – kaum überrascht. Die AfD ist seit der Bundestagswahl 2025 stark im Aufwind und konnte in Meinungsumfragen häufig Ergebnisse erreichen, die sie als größte Partei im Land zeigen. In manchen Bundesländern liegen ihre Werte sogar noch höher, besonders im Osten Deutschlands, wo die traurige Erinnerung an die sozialistische Diktatur noch sehr lebendig ist.

***

Seit fast 10 Jahren setzt sich dieser Blog für einen fairen Umgang mit der AfD ein. Wenn Sie dies gut finden, können Sie dies mit einem Klick hier zeigen:

PAYPAL (Stichwort Schenkung)

Oder per Überweisung auf

David Berger, IBAN: DE44 1001 0178 9608 9210 41 – BIC REVODEB2 – Stichwort: Schenkung

ÜBERWEISUNG (Stichwort: Schenkung)

Entdecke mehr von Philosophia Perennis

Melde dich für ein Abonnement an, um die neuesten Beiträge per E-Mail zu erhalten.

Vorheriger Artikel
NGO-Terror in Minnesota: Erschossener Linksterrorist war schwer bewaffnet
David Berger
David Bergerhttps://philosophia-perennis.com/
David Berger (Jg. 1968) war nach Promotion (Dr. phil.) und Habilitation (Dr. theol.) viele Jahre Professor im Vatikan. 2010 Outing: Es erscheint das zum Bestseller werdende Buch "Der heilige Schein". Anschließend zwei Jahre Chefredakteur eines Gay-Magazins, Rauswurf wegen zu offener Islamkritik. Seit 2016 Blogger (philosophia-perennis) und freier Journalist (u.a. für die Die Zeit, Junge Freiheit, The European).

Trending

VERWANDTE ARTIKEL

ÜBER PHILOSOPHIA PERENNIS

  • Philosophia Perennis versteht sich als liberal-konservativer Blog, der durch den katholischen Hintergrund seines Gründers geprägt ist. Der liberale Aspekt des Kampfes für die Freiheit der Einzelperson, die Menschenrechte und gegen die Übergriffigkeit des Staates wurde während der Corona-Krise zu einem ganz zentralen Leitmotiv des Blogs.
  • Grundlage für unser Arbeiten sind – neben journalistischen Grundregeln – Werte und Wahrheiten, welche über die Zeit hinweg gültig sind und ihren Ursprung in der europäischen, jüdisch-christlichen Tradition haben. Eng verwandt sind diese Überzeugungen mit den Werten der deutschen Verfassung bzw. des Grundgesetzes, dessen Verteidigung eines unserer zentralen Anliegen ist.
  • Unser Engagement speist sich aus der Verantwortung, diese Werte auch für künftige Generationen zu erhalten. Folglich stehen wir gegen jeden Totalitarismus, ob Nationalsozialismus, Kommunismus oder Islamismus. Wir stehen für Freiheit und Recht.
  • Wir stehen gegen die ungerechte Diskriminierung von Menschen aufgrund ihrer Hautfarbe, ihres Geschlechts und ihrer sexuellen Orientierung, aber auch ihrer Religion oder ihrer politischen Überzeugung.
  • Philosophia Perennis möchte Themen und Menschen eine Stimme geben, die in den Mainstreammedien ganz bewusst totgeschwiegen werden. Dabei legen wir Wert auf absolute Unabhängigkeit. Gelder von Parteien nehmen wir auch nicht indirekt entgegen. Auch auf Werbekunden verzichten wir in diesem Sinne ganz bewusst. Wir finanzieren uns ausschließlich durch die komplett freiwilligen und an keine inhaltliche Ausrichtung oder Leistungen gebundenen Schenkungen („Spenden“) unserer Leser.

Kontaktieren Sie uns: davidbergerberlin@gmail.com

David Berger
David Berger
David Berger (Jg. 1968) war nach Promotion (Dr. phil.) und Habilitation (Dr. theol.) viele Jahre Professor im Vatikan. 2010 Outing: Es erscheint das zum Bestseller werdende Buch "Der heilige Schein". Anschließend zwei Jahre Chefredakteur eines Gay-Magazins, Rauswurf wegen zu offener Islamkritik. Seit 2016 Blogger (philosophia-perennis) und freier Journalist (u.a. für die Die Zeit, Junge Freiheit, The European).

RECHTSTEXTE

Impressum

Datenschutzerklärung

WAS ANDERE ÜBER UNS SAGEN

  • Leitmedium der Alternativen (correctiv)
  • Darkroom-Hedonismus (rechtsextreme Szene)
  • We need people like you (Steve Bannon)

FOLGEN SIE UNS!