AfD-Fraktion ehrt patriotischen Heimatschützer

Die AfD-Fraktion im Landschaftsverband Rheinland (LVR) verlieh am Samstag in Köln den „alternativen Heimatpreis 2025“. Preisträger war in diesem Jahr der AfD-Ratsherr Gustav Kade aus Goch am Niederrhein.

Der rührige Lokalpolitiker wurde für sein umfangreiches ehrenamtliches Engagement in der Kultur- und Vereinsarbeit seiner Heimatstadt ausgezeichnet, wie der Landtagsabgeordnete Zacharias Schalley in seiner Laudatio hervorhob.

Die Preisverleihung fand im Rahmen des festlichen Frühjahrsempfanges der Fraktion vor rund 100 geladenen Gästen in Köln statt, darunter zahlreiche kommunale Mandatsträger sowie Abgeordnete aus dem Bundes- und Landtag.

Der AfD-Fraktionsvorsitzende im LVR, Yannick Noe, betonte in seiner Rede die Wichtigkeit dieser politischen Vernetzung und informierte über die Kernpunkte der Fraktionsarbeit in der Landschaftsversammlung Rheinland. Die AfD-Fraktion verstünde sich dabei als „Stachel im Fleisch der Etablierten“ und setze sich im LVR vor allem gegen Steuergeldverschwendung, die ausufernde Sozialindustrie und ideologisch motivierte Kulturprojekte ein.

***

Dieser Blog setzt sich seit mehr als 8 Jahren für einen fairen Umgang mit der AfD ein und hat so zu den derzeitigen Erfolgen der „Alternative“ mit beigetragen. Wenn Sie diese Arbeit gut und wichtig finden, dann können Sie das u.a. hier zeigen:

PAYPAL (Schenkung)

… oder auf klassische Weise per Überweisung:

IBAN: DE04 3002 0900 0803 6812 81

BIC: CMCIDEDD – Kontoname: David Berger – Betreff: Schenkung PP