Video: Brite vertreibt Polizei, die ihn wegen „Hassrede“ festnehmen will

David Berger
(David Berger) Die Geschichte erfüllt derzeit die Briten mit heimlicher Freude: Als Polizisten zu einem Engländer vor sein Haus kamen, um ihn wegen angeblich hasserfüllter Beiträge im Internet zu verhaften, reagierte dieser auf ungewöhnliche, aber verständliche Weise.

Im Vereinigten Königreich haben Polizei und Staatsanwaltschaften in den letzten Jahren Tausende von Festnahmen im Zusammenhang mit Online-Kommunikation erfasst – Zahlen, die vor allem aus Anfragen britischer Medien an Behörden stammen. Beispielsweise wurden für 2023 über 12.000 Festnahmen unter bestehenden Gesetzen wie dem Communications Act und dem Malicious Communications Act berichtet; das entspricht etwa 30 Inhaftierungen pro Tag.

Die Briten beginnen sich zu wehren

Die Briten haben davon zunehmend die Nase voll und weil sie das Vertrauen nicht nur in Starmer & Co, sondern auch in die Justiz verloren haben, kommt es zunehmend zu Widerstand gegen Ordnungskräfte, die vor der Haustüre auftauchen, um Menschen wegen „Hassposts“ abzuholen…

„Sie stehen im Verdacht, zum Hass angestiftet zu haben, wissen Sie das?“ ruft ein Polizist im Vorgarten eines britischen Hauses. Der Eigentümer John daraufhin: „Ich weiß. Verpiss dich, bevor ich rauskomme, um mich mit dir auseinanderzusetzen.“

Und hier sehen Sie, wie es weiterging:

🇬🇧 “You’re suspected of inciting hatred, you know that?”

John: “I know. Fuck off, before I come out to deal with you.”

The cops came to another Englishman, John, at his home to arrest him for hateful posts on the internet. pic.twitter.com/ThetunI694

— Lord Bebo (@MyLordBebo) January 22, 2026

Massive Unruhen drohen

Eine Engländerin dazu: „Ich glaube nicht, dass der britischen Regierung wirklich bewusst ist, wie nah sie an massiven Unruhen ist. Es braucht nur einen kleinen Auslöser, und dann wird man sehen, wie die Engländer reagieren – und das wird kein schöner Anblick. Die Polizei ist völlig unfähig, mit irgendetwas außer kooperativen Bürgern umzugehen. Reizt man einen ruhigen Mann zu sehr, ist die Reaktion vulkanartig. Ich vermute, in Australien wird genau das in den nächsten zwei Jahren passieren, da es dort keine Gesetze gegen Hass gibt und die Australier deutlich unberechenbarer sind als unsere britischen Nachbarn. „

