Freitag, 23. Januar 2026
Linksextremismus

SPD: „Antifa“-Propaganda bei Debatte um Stromanschlag

Symbolfoto (c) Screenshot YT/ZDF
David Berger
By David Berger
128

(David Berger) In der Bezirksverordnetenversammlung Steglitz-Zehlendorf ist es zu einem handfesten politischen Eklat gekommen. Auslöser war der Auftritt der SPD-Bezirksverordneten Ellinor Trenczek, die während einer Debatte über einen Brandanschlag auf Teile der Stromversorgung im Bezirk mit einem Pullover der „Antifaschistischen Aktion“ ans Rednerpult trat.

Besonders brisant: Der Anschlag auf das Stromnetz wird von den Ermittlungsbehörden dem linksextremen Spektrum zugerechnet. Durch Sabotage wurden Anwohner für fast eine ganze Woche ohne Strom gelassen – ein Vorgehen, das von Sicherheitsbehörden als politisch motivierter Terror eingestuft wird. Vor diesem Hintergrund wirkte Trenczeks demonstrative Selbstdarstellung mit Antifa-Symbolik wie eine bewusste Werbeaktion für weitere ähnliche Anschläge

Das bekannte Antifa-Logo steht laut Verfassungsschutz nicht für eine harmlose Haltung gegen Rechtsextremismus, sondern ist eng mit linksextremen Gruppen verbunden, von denen Teile Gewalt ausdrücklich als politisches Mittel befürworten. Kritiker warfen Trenczek daher vor, ausgerechnet bei einer Debatte über linksextreme Sabotageakte Symbole eines extremistischen Milieus zu normalisieren.

Keine Abgrenzung zu linker Gewalt

CDU-Vertreter im Bezirk sprachen von einem politischen Tabubruch und forderten eine klare Distanzierung der SPD von extremistischen Strömungen. Trenczek selbst wies die Vorwürfe zurück und erklärte, Antifaschismus sei für sie eine Frage der persönlichen Haltung. Eine inhaltliche Abgrenzung zu linksextremer Gewalt blieb dabei aus.

Der Bezirksvorsteher verwies darauf, dass das Tragen des Symbols rechtlich zulässig sei, kündigte jedoch an, das Thema politischer Symbolik in der Bezirksverordnetenversammlung beraten zu lassen. Der Vorfall wirft erneut die Frage auf, wie entschlossen demokratische Parteien mit Extremismus in den eigenen Reihen umgehen wollen – insbesondere dann, wenn reale Gewaltakte wie ein Brandanschlag auf kritische Infrastruktur im Raum stehen.

Queeriban-Nähe

Ellinor Trenczek studiert derzeit im Master Geschichtswissenschaft an der Freien Universität Berlin. Sie ist Mitglied der Bezirksverordnetenversammlung Steglitz-Zehlendorf für die SPD.
Innerhalb der BVV ist sie stellvertretende Vorsitzende in mehreren Ausschüssen – darunter Frauen, Gleichstellung und Queer sowie Jugendhilfe. Laut ihrem Profil setzt sie sich besonders für Erinnerungskultur, Gleichstellung, Vielfalt, Antifa-Themen sowie Angebote für junge Menschen und queere Jugendliche ein.

***

Unterstützen Sie bitte die Arbeit von „Philosophia Perennis“! Hier mit einem Klick:

PAYPAL (Stichwort Schenkung)

Oder per Überweisung auf

David Berger, IBAN: DE44 1001 0178 9608 9210 41 – BIC REVODEB2 – Stichwort: Schenkung

ÜBERWEISUNG (Stichwort: Schenkung)

Entdecke mehr von Philosophia Perennis

Melde dich für ein Abonnement an, um die neuesten Beiträge per E-Mail zu erhalten.

Vorheriger Artikel
Welche „regelbasierte Ordnung“, bitte?
Nächster Artikel
Video: Brite vertreibt Polizei, die ihn wegen „Hassrede“ festnehmen will
David Berger
David Bergerhttps://philosophia-perennis.com/
David Berger (Jg. 1968) war nach Promotion (Dr. phil.) und Habilitation (Dr. theol.) viele Jahre Professor im Vatikan. 2010 Outing: Es erscheint das zum Bestseller werdende Buch "Der heilige Schein". Anschließend zwei Jahre Chefredakteur eines Gay-Magazins, Rauswurf wegen zu offener Islamkritik. Seit 2016 Blogger (philosophia-perennis) und freier Journalist (u.a. für die Die Zeit, Junge Freiheit, The European).

Trending

VERWANDTE ARTIKEL

ÜBER PHILOSOPHIA PERENNIS

  • Philosophia Perennis versteht sich als liberal-konservativer Blog, der durch den katholischen Hintergrund seines Gründers geprägt ist. Der liberale Aspekt des Kampfes für die Freiheit der Einzelperson, die Menschenrechte und gegen die Übergriffigkeit des Staates wurde während der Corona-Krise zu einem ganz zentralen Leitmotiv des Blogs.
  • Grundlage für unser Arbeiten sind – neben journalistischen Grundregeln – Werte und Wahrheiten, welche über die Zeit hinweg gültig sind und ihren Ursprung in der europäischen, jüdisch-christlichen Tradition haben. Eng verwandt sind diese Überzeugungen mit den Werten der deutschen Verfassung bzw. des Grundgesetzes, dessen Verteidigung eines unserer zentralen Anliegen ist.
  • Unser Engagement speist sich aus der Verantwortung, diese Werte auch für künftige Generationen zu erhalten. Folglich stehen wir gegen jeden Totalitarismus, ob Nationalsozialismus, Kommunismus oder Islamismus. Wir stehen für Freiheit und Recht.
  • Wir stehen gegen die ungerechte Diskriminierung von Menschen aufgrund ihrer Hautfarbe, ihres Geschlechts und ihrer sexuellen Orientierung, aber auch ihrer Religion oder ihrer politischen Überzeugung.
  • Philosophia Perennis möchte Themen und Menschen eine Stimme geben, die in den Mainstreammedien ganz bewusst totgeschwiegen werden. Dabei legen wir Wert auf absolute Unabhängigkeit. Gelder von Parteien nehmen wir auch nicht indirekt entgegen. Auch auf Werbekunden verzichten wir in diesem Sinne ganz bewusst. Wir finanzieren uns ausschließlich durch die komplett freiwilligen und an keine inhaltliche Ausrichtung oder Leistungen gebundenen Schenkungen („Spenden“) unserer Leser.

Kontaktieren Sie uns: davidbergerberlin@gmail.com

David Berger
David Berger
David Berger (Jg. 1968) war nach Promotion (Dr. phil.) und Habilitation (Dr. theol.) viele Jahre Professor im Vatikan. 2010 Outing: Es erscheint das zum Bestseller werdende Buch "Der heilige Schein". Anschließend zwei Jahre Chefredakteur eines Gay-Magazins, Rauswurf wegen zu offener Islamkritik. Seit 2016 Blogger (philosophia-perennis) und freier Journalist (u.a. für die Die Zeit, Junge Freiheit, The European).

RECHTSTEXTE

Impressum

Datenschutzerklärung

WAS ANDERE ÜBER UNS SAGEN

  • Leitmedium der Alternativen (correctiv)
  • Darkroom-Hedonismus (rechtsextreme Szene)
  • We need people like you (Steve Bannon)

FOLGEN SIE UNS!