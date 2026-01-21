Mittwoch, 21. Januar 2026
„Scheiß CDU“: So wurde Friedrich Merz auf der Grünen Woche begrüßt

David Berger
By David Berger
„Leckere Häppchen und süße Hunde: Merz besucht die Grüne Woche“ (SZ), „Merz: „Ernährungssicherheit rückt stärker in den Fokus“ (DF) – so oder so ähnlich beschreiben unsere regierungsnahen Medien den gestrigen Auftritt von Bundeskanzler Merz auf der „grünen Woche“. Vergeblich sucht man nach der Nachricht, wie die Begrüßung des von einer Vielzahl von Leibwächtern geschützten Bundeskanzlers durch seine „Untertanen “ wirklich ausfiel.

Aber sehen Sie selbst:

„Scheiß CDU“ – warmherzige Begrüßung von Friedrich Merz auf der Grünen Woche. pic.twitter.com/ptzTuV2uRh

— Vadim Derksen (@realDerksen) January 20, 2026

Da hilft nur eines: diese Leute müssen einfach länger arbeiten, dann hätten sie gar keine Zeit den beliebtesten und besten Kanzler aller Zeiten so ungebührend anzugehen.

David Berger
David Bergerhttps://philosophia-perennis.com/
David Berger (Jg. 1968) war nach Promotion (Dr. phil.) und Habilitation (Dr. theol.) viele Jahre Professor im Vatikan. 2010 Outing: Es erscheint das zum Bestseller werdende Buch "Der heilige Schein". Anschließend zwei Jahre Chefredakteur eines Gay-Magazins, Rauswurf wegen zu offener Islamkritik. Seit 2016 Blogger (philosophia-perennis) und freier Journalist (u.a. für die Die Zeit, Junge Freiheit, The European).

ÜBER PHILOSOPHIA PERENNIS

  • Philosophia Perennis versteht sich als liberal-konservativer Blog, der durch den katholischen Hintergrund seines Gründers geprägt ist. Der liberale Aspekt des Kampfes für die Freiheit der Einzelperson, die Menschenrechte und gegen die Übergriffigkeit des Staates wurde während der Corona-Krise zu einem ganz zentralen Leitmotiv des Blogs.
  • Grundlage für unser Arbeiten sind – neben journalistischen Grundregeln – Werte und Wahrheiten, welche über die Zeit hinweg gültig sind und ihren Ursprung in der europäischen, jüdisch-christlichen Tradition haben. Eng verwandt sind diese Überzeugungen mit den Werten der deutschen Verfassung bzw. des Grundgesetzes, dessen Verteidigung eines unserer zentralen Anliegen ist.
  • Unser Engagement speist sich aus der Verantwortung, diese Werte auch für künftige Generationen zu erhalten. Folglich stehen wir gegen jeden Totalitarismus, ob Nationalsozialismus, Kommunismus oder Islamismus. Wir stehen für Freiheit und Recht.
  • Wir stehen gegen die ungerechte Diskriminierung von Menschen aufgrund ihrer Hautfarbe, ihres Geschlechts und ihrer sexuellen Orientierung, aber auch ihrer Religion oder ihrer politischen Überzeugung.
  • Philosophia Perennis möchte Themen und Menschen eine Stimme geben, die in den Mainstreammedien ganz bewusst totgeschwiegen werden. Dabei legen wir Wert auf absolute Unabhängigkeit. Gelder von Parteien nehmen wir auch nicht indirekt entgegen. Auch auf Werbekunden verzichten wir in diesem Sinne ganz bewusst. Wir finanzieren uns ausschließlich durch die komplett freiwilligen und an keine inhaltliche Ausrichtung oder Leistungen gebundenen Schenkungen („Spenden“) unserer Leser.

Kontaktieren Sie uns: davidbergerberlin@gmail.com

David Berger
David Berger
