„Scheiß CDU“: So wurde Friedrich Merz auf der Grünen Woche begrüßt

„Leckere Häppchen und süße Hunde: Merz besucht die Grüne Woche“ (SZ), „Merz: „Ernährungssicherheit rückt stärker in den Fokus“ (DF) – so oder so ähnlich beschreiben unsere regierungsnahen Medien den gestrigen Auftritt von Bundeskanzler Merz auf der „grünen Woche“. Vergeblich sucht man nach der Nachricht, wie die Begrüßung des von einer Vielzahl von Leibwächtern geschützten Bundeskanzlers durch seine „Untertanen “ wirklich ausfiel.

Aber sehen Sie selbst:

„Scheiß CDU“ – warmherzige Begrüßung von Friedrich Merz auf der Grünen Woche. pic.twitter.com/ptzTuV2uRh — Vadim Derksen (@realDerksen) January 20, 2026

Da hilft nur eines: diese Leute müssen einfach länger arbeiten, dann hätten sie gar keine Zeit den beliebtesten und besten Kanzler aller Zeiten so ungebührend anzugehen.

***

Unterstützen Sie bitte die Arbeit von „Philosophia Perennis“! Hier mit einem Klick:

PAYPAL (Stichwort Schenkung)

Oder per Überweisung auf

David Berger, IBAN: DE44 1001 0178 9608 9210 41 – BIC REVODEB2 – Stichwort: Schenkung

ÜBERWEISUNG (Stichwort: Schenkung)