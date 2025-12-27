Samstag, 27. Dezember 2025
Satire

Ein (un)frommer Weihnachtswunsch …

(c) Pommes Leibowitz
Pommes Leibowitz
By Pommes Leibowitz
84

Ich habe ein kleines böses Weihnachtsvideo zusammengestellt, das hoffentlich eher zum Lachen anregt, als die Weihnachtsstimmung zu torpedieren. Akteure sind Uschi, Emmanuel, Fritze, Keir und Volodymyr. 

 

„Einst ward geboren ein Messias, geschaffen um Europa zu retten und zu erlösen vom Bösen: den brutalen Orks aus Russland. Er war sehr traurig ob dieser schweren Aufgabe, aber als dann die heiligen drei Könige (Merz, Macron und Starmer) kamen und ihm Euros brachten, da war er wieder glücklich und sollte bald zu einem kleinen großen Mann heranwachsen.“

Thematische Ergänzungen:

Natürlich ist der „Knast“ ein frommer Wunsch. Von Ursula von der Leyen abgesehen, wird man wohl keine strafrechtlich relevanten Vergehen nachweisen können, dafür umso schwerwiegendere moralische Vergehen sowie Bruch des Amtseides.

Angela Merkel hat – aus meiner Sicht und auch aus Sicht einiger Verfassungsrechtler – mehrere Verstöße gegen die Verfassung begangen. Erwähnt seien nur die widerrechtliche Grenzöffnung, die Einschränkung der Bürgerrechte während Corona (Notstand ohne Not), sowie das rückgängig Machen einer demokratischen Wahl.

Ursula von der Leyen hat während der Coronazeit Milliardenverträge mit der Pharmaindustrie abgeschlossen, ohne dazu berechtigt zu sein, und zum großen Nachteil der EU-Bürger, die das dann bezahlen mussten. Darüber hinaus hat sie Beweismaterial bezüglich dieser Verträge vernichtet. Zusätzlich laufen Ermittlungen wegen Korruption gegen Frau von der Leyen, die alleine genug Grund gewesen wären, sie nicht erneut zur Kommissionspräsidentin zu wählen. Bürger haben diese Frau NIE gewählt.

Friedrich Merz ist der größte Lügner und Wahlbetrüger in der Geschichte der BRD. Dazu hatte ich bereits einen Videoclip mit seinen größten Lügen zusammengestellt:

 

Volodymyr Selenskyj: Neben den Korruptionsermittlungen gegen seine Person, denen er nur durch immer weiteres Anheizen des Krieges entgehen kann, ist auch seine Rolle als „Kriegsheld“ mehr als fragwürdig. Auch wenn ein offenbar russisches Propagandabild, das ihn vor dem Greenscreen zeigt, übertrieben scheint, sicher ist dennoch, dass er schon aus Gründen der Staatsräson niemals auch nur in der Nähe der Front oder gefährdeter Regionen war. Ein Attentat, Hinterhalt oder normaler Treffer würde das Land gefährlich destabilisieren. Es ist, wie auch das Video oben zeigt, alles nur Show.

Zu seiner Vorgeschichte hatte ich bereits vor Jahren ein Video veröffentlicht:

 

Selenskyj bei seinem letzten Frontbesuch:

Selenskyj vor dem Greenscreen statt an der Front
Meme: Pommes Leibowitz

Ich wünsche allen Frohe Weihnachten, oder auch, dieses Fest ohne größere Schäden (z.B. rechte Onkel beim Weihnachtsessen), überstanden zu haben!

***

Pommes Leibowitz
Pommes Leibowitzhttps://pommes-leibowitz.com
Studium der Wirtschaftswissenschaften, danach als Analyst im Marketing eines globalen Konzerns tätig gewesen. Inzwischen selbständig. Zeitweise bei den Piraten und als Internet-Aktivist unterwegs, dabei diverse Kampagnen entwickelt. - Er sieht sich heute als Kolumnisten in Wort und Bild (Photoshop), der sich eher Fragen des Zeitgeistes als konkreten, aktuellen Ereignissen widmet.

David Berger
David Berger
David Berger (Jg. 1968) war nach Promotion (Dr. phil.) und Habilitation (Dr. theol.) viele Jahre Professor im Vatikan. 2010 Outing: Es erscheint das zum Bestseller werdende Buch "Der heilige Schein". Anschließend zwei Jahre Chefredakteur eines Gay-Magazins, Rauswurf wegen zu offener Islamkritik. Seit 2016 Blogger (philosophia-perennis) und freier Journalist (u.a. für die Die Zeit, Junge Freiheit, The European).

