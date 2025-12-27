Ich habe ein kleines böses Weihnachtsvideo zusammengestellt, das hoffentlich eher zum Lachen anregt, als die Weihnachtsstimmung zu torpedieren. Akteure sind Uschi, Emmanuel, Fritze, Keir und Volodymyr.

„Einst ward geboren ein Messias, geschaffen um Europa zu retten und zu erlösen vom Bösen: den brutalen Orks aus Russland. Er war sehr traurig ob dieser schweren Aufgabe, aber als dann die heiligen drei Könige (Merz, Macron und Starmer) kamen und ihm Euros brachten, da war er wieder glücklich und sollte bald zu einem kleinen großen Mann heranwachsen.“

Thematische Ergänzungen:

Natürlich ist der „Knast“ ein frommer Wunsch. Von Ursula von der Leyen abgesehen, wird man wohl keine strafrechtlich relevanten Vergehen nachweisen können, dafür umso schwerwiegendere moralische Vergehen sowie Bruch des Amtseides.

Angela Merkel hat – aus meiner Sicht und auch aus Sicht einiger Verfassungsrechtler – mehrere Verstöße gegen die Verfassung begangen. Erwähnt seien nur die widerrechtliche Grenzöffnung, die Einschränkung der Bürgerrechte während Corona (Notstand ohne Not), sowie das rückgängig Machen einer demokratischen Wahl.

Ursula von der Leyen hat während der Coronazeit Milliardenverträge mit der Pharmaindustrie abgeschlossen, ohne dazu berechtigt zu sein, und zum großen Nachteil der EU-Bürger, die das dann bezahlen mussten. Darüber hinaus hat sie Beweismaterial bezüglich dieser Verträge vernichtet. Zusätzlich laufen Ermittlungen wegen Korruption gegen Frau von der Leyen, die alleine genug Grund gewesen wären, sie nicht erneut zur Kommissionspräsidentin zu wählen. Bürger haben diese Frau NIE gewählt.

Friedrich Merz ist der größte Lügner und Wahlbetrüger in der Geschichte der BRD. Dazu hatte ich bereits einen Videoclip mit seinen größten Lügen zusammengestellt:

Volodymyr Selenskyj: Neben den Korruptionsermittlungen gegen seine Person, denen er nur durch immer weiteres Anheizen des Krieges entgehen kann, ist auch seine Rolle als „Kriegsheld“ mehr als fragwürdig. Auch wenn ein offenbar russisches Propagandabild, das ihn vor dem Greenscreen zeigt, übertrieben scheint, sicher ist dennoch, dass er schon aus Gründen der Staatsräson niemals auch nur in der Nähe der Front oder gefährdeter Regionen war. Ein Attentat, Hinterhalt oder normaler Treffer würde das Land gefährlich destabilisieren. Es ist, wie auch das Video oben zeigt, alles nur Show.

Zu seiner Vorgeschichte hatte ich bereits vor Jahren ein Video veröffentlicht:

Selenskyj bei seinem letzten Frontbesuch:

Ich wünsche allen Frohe Weihnachten, oder auch, dieses Fest ohne größere Schäden (z.B. rechte Onkel beim Weihnachtsessen), überstanden zu haben!

***

