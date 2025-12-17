Mittwoch, 17. Dezember 2025
Corona-Lügner

Jens Spahn und die historische Impflüge: Wann klicken die Handschellen?

(c) Screenshot YT
PP-Redaktion
By PP-Redaktion
418

Gastbeitrag von Daniel Matissek (Ansage.org)

Mit seiner Aussage vorgestern in der Corona-Enquete-Kommission, es sei „immer“ das Ziel der Impfstoffbeschaffung gewesen, dass der Impfstoff vor schweren Verläufen schütze – jedoch nie das Ziel, „auch der WHO nicht, dass es bei der Impfstoffentwicklung – dass es zu Infektionsschutz gegenüber Dritten kommt“, hat Unionsfraktionschef und Ex-Gesundheitsminister Jens Spahn am Montag einen Dammbruch verursacht.

Denn mit diesen Worten wird erstmals von einem führenden Vertreter des Corona-Regimes, ganz nonchalant, nicht weniger eingeräumt als die Tatsache, dass man die Öffentlichkeit jahrelang in ungeheuerlichem Ausmaß belogen hat. Was Spahn hier wie beiläufig erklärt, bestätigt nachträglich das, was die jahrelang als Schwurbler und gemeingefährliche Desinformationsschleudern dauerdiffamierten Impfkritiker von Beginn an ahnten und äußerten: Dass die gesamte staatliche Impfpropaganda eine Lüge war.

Denn diese beruhte – einschließlich der irrwitzigen „2G“- und sonstigen Regelungen – einzig und allein auf der jeden Tag über alle Kanäle verbreiteten Zusicherung, die Impfung schütze vor der Ansteckung mit Corona und sei somit eine Lebensversicherung für sich und andere. Auch Spahn selbst und sein noch viel schamloser gegen Ungeimpfte hetzender Amtsnachfolger Karl Lauterbach hatten dies ausdrücklich behauptet – mit dem Resultat, dass Ungeimpfte zum Abschaum der Menschheit erklärt und buchstäblich aus der Gesellschaft ausgestoßen wurden, weil man ihnen vorwarf, gewissenlos in Kauf zu nehmen, sich und andere anzustecken und zu “Superspreadern” zu werden, inklusive einer durch sie angeblich verursachten, völlig faktenfrei behaupteten “Verstopfung der Intensivstationen”. Die früh widerlegte Parole der “Pandemie der Ungeimpften” war der Gipfel dieser Ausgrenzungskampagne.

Alle Urteile basierten auf einer Lüge

Doch mehr noch: Praktisch alle Gerichtsentscheidungen durch sämtliche Instanzen bis hinauf zum Bundesverfassungsgericht (!), mit denen die beispiellosen Grundrechtseingriffe der Politik abgesegnet wurden, beruhten ebenfalls auf der sicheren Annahme, dass der Hauptzweck der Impfungen darin bestehe, Ansteckungen zu verhindern. Ein gigantischer Propagandaapparat wurde mobilisiert, um diese Botschaft zu verbreiten. Und nun, fünf Jahre später, erklärt der damalige zuständige Minister plötzlich vor der Enquete-Kommission des Bundestages, es sei immer nur um den Schutz vor schweren Krankheitsverläufen gegangen, die damals nur eine winzige Minderheit der Betroffenen darstellten und ohnehin schon streng isoliert waren.

Niemand hatte dies damals gesagt, der Druck richtete sich ausnahmslos auf die Gesamtbevölkerung zum angeblichen Ziel einer Durchimpfung zwecks Herdenimmunität. Abgesehen handelte es sich so oder so – auch bei dem von Spahn nun genannten angeblichen Ziel ausschließlichen Schutzes schwerer Verläufe – um Lügen, da die Impfungen weder vor dem einen noch vor dem anderen schützen, dafür aber schwerste Nebenwirkungen bis hin zum Tod auslösen können. Eine neue Studie der US-Universität Stanford hat nun erneut bestätigt, dass die Impfungen besonders bei jungen Männern unter 30 zu einem erheblichen Anstieg von Herzmuskelentzündungen führen.

Verpflichtender Warnhinweis auf tödliche Nebenwirkungen der Impfstoffe geplant

Die US-Regierung will infolgedessen nun offenbar eine Warnung vor Todesfolgen auf Impfstoffverpackungen abdrucken lassen, und die US-Arzneimittelbehörde Food and Drug Agency (FDA) plant die Einführung der sogenannten „Black Box Warning“, der höchstmöglichen Warnmethode. In einem schwarz gerahmten Hinweistext würden dann die Risiken der Corona-Vakzine abgebildet. Ob die Warnung nur für mRNA-Impfstoffe gelten soll und ob sie tatsächlich eingeführt wird, ist noch unklar.

Die Impfungen sind also nicht nur unwirksam und gemeingefährlich, sie wurden den Menschen auch noch unter völlig falschen Voraussetzungen aufgezwungen – und ausrechnet der damalige Scharfmacher Jens Spahn ist nun der Kronzeuge dieser monströsen Irreführung der Bevölkerung. Seine Aussage bedeutet nichts anderes, als dass die Politik genau wusste, was sie tat – womit erneut bewiesen ist, dass der gesamte Corona-Wahn ein beispielloses Menschheitsverbrechen war, dessen Verantwortliche endlich zur Rechenschaft gezogen werden müssen. Die Handschellen müssen bei allen klicken, die daran teilhatten – was auch Merkel, Lauterbach und etliche weitere namhafte Akteure (und auch Profiteure) der “Pandemie” einbeziehen.

Der Beitrag erschien zuerst bei Ansage.org. Wenn Sie dieses Magazin unterstützen wollen, können Sie dies hier tun.

Lesen Sie auch:

Lieber Jens, Deine Angst ist berechtigt!

Entdecke mehr von Philosophia Perennis

Melde dich für ein Abonnement an, um die neuesten Beiträge per E-Mail zu erhalten.

Vorheriger Artikel
Kurz nach Sydney: Berlin will „Internationalen Tag gegen Islamfeindlichkeit“ einführen
Nächster Artikel
Kardinal Müller: Wie katholisch ist die deutsche Kirchenfiliale noch?
PP-Redaktion
PP-Redaktion
Eigentlich ist PP nach wie vor ein Blog. Dennoch hat sich aufgrund der Größe des Blogs inzwischen eine Gruppe an Mitarbeitern rund um den Blogmacher Dr. David Berger gebildet, die man als eine Art Redaktion von PP bezeichnen kann.

Trending

VERWANDTE ARTIKEL

ÜBER PHILOSOPHIA PERENNIS

  • Philosophia Perennis versteht sich als liberal-konservativer Blog, der durch den katholischen Hintergrund seines Gründers geprägt ist. Der liberale Aspekt des Kampfes für die Freiheit der Einzelperson, die Menschenrechte und gegen die Übergriffigkeit des Staates wurde während der Corona-Krise zu einem ganz zentralen Leitmotiv des Blogs.
  • Grundlage für unser Arbeiten sind – neben journalistischen Grundregeln – Werte und Wahrheiten, welche über die Zeit hinweg gültig sind und ihren Ursprung in der europäischen, jüdisch-christlichen Tradition haben. Eng verwandt sind diese Überzeugungen mit den Werten der deutschen Verfassung bzw. des Grundgesetzes, dessen Verteidigung eines unserer zentralen Anliegen ist.
  • Unser Engagement speist sich aus der Verantwortung, diese Werte auch für künftige Generationen zu erhalten. Folglich stehen wir gegen jeden Totalitarismus, ob Nationalsozialismus, Kommunismus oder Islamismus. Wir stehen für Freiheit und Recht.
  • Wir stehen gegen die ungerechte Diskriminierung von Menschen aufgrund ihrer Hautfarbe, ihres Geschlechts und ihrer sexuellen Orientierung, aber auch ihrer Religion oder ihrer politischen Überzeugung.
  • Philosophia Perennis möchte Themen und Menschen eine Stimme geben, die in den Mainstreammedien ganz bewusst totgeschwiegen werden. Dabei legen wir Wert auf absolute Unabhängigkeit. Gelder von Parteien nehmen wir auch nicht indirekt entgegen. Auch auf Werbekunden verzichten wir in diesem Sinne ganz bewusst. Wir finanzieren uns ausschließlich durch die komplett freiwilligen und an keine inhaltliche Ausrichtung oder Leistungen gebundenen Schenkungen („Spenden“) unserer Leser.

Kontaktieren Sie uns: davidbergerberlin@gmail.com

David Berger
David Berger
David Berger (Jg. 1968) war nach Promotion (Dr. phil.) und Habilitation (Dr. theol.) viele Jahre Professor im Vatikan. 2010 Outing: Es erscheint das zum Bestseller werdende Buch "Der heilige Schein". Anschließend zwei Jahre Chefredakteur eines Gay-Magazins, Rauswurf wegen zu offener Islamkritik. Seit 2016 Blogger (philosophia-perennis) und freier Journalist (u.a. für die Die Zeit, Junge Freiheit, The European).

RECHTSTEXTE

Impressum

Datenschutzerklärung

WAS ANDERE ÜBER UNS SAGEN

  • Leitmedium der Alternativen (correctiv)
  • Darkroom-Hedonismus (rechtsextreme Szene)
  • We need people like you (Steve Bannon)

FOLGEN SIE UNS!