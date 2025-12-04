Donnerstag, 4. Dezember 2025
Linksextremismus

Kassel: Linksextremistische Gewalt gegen Lebensrechtler

Pro-Life-Aktivisten sehen sich zunehmend linksextremer Gewalt ausgesetzt (c) Screenshot YT
David Berger
By David Berger
118

(David Berger) In Kassel haben linksextreme Täter das Gebäude der Freien evangelischen Gemeinde Kassel-Ost angegriffen. Dabei wurden mehrere Fensterscheiben eingeschlagen.  Auf die Außenwand schmierten die Täten den Schriftzug „218 abtreiben“. Die linke Kultur des Todes wird immer mehr zum Problem.

In der Gemeinde, die von dem verdienten Pastor Christoph Staub geleitet wird, finden regelmäßig Veranstaltungen von Lebensrechtlern statt.

Das Magazin IDEA schildert den Angriff wie folgt:

„Die Täter schlugen mehrere Scheiben ein und sprühten den Schriftzug ‚218 abtreiben‘ an die Außenwand des Gebäudes. In einem anonymen Bekennerschreiben auf der linksextremen Internetseite indymedia-org nannten sie das Engagement der Gemeinde für das Lebensrecht ungeborener Kinder als Grund für den Anschlag.“

Gewalt gegen Lebensschützer

In diesem Bekennerschreiben erklärten die Linksextremisten:

„Wir wollen damit diesen antifeministischen Akteuren einen Teil ihrer Arbeitsgrundlage nehmen und ein klares Zeichen gegen ihre menschenverachtende und gewaltvolle Haltung setzen. Wir fordern eine sofortige Abschaffung des Paragrafen 218 sowie ein Ende der Bevormundung und der systematischen Unterdrückung von Menschen mit Uterus.“

Diese Gewalt richtet sich gegen alle, die sich für das Recht auf Leben ungeborener Kinder einsetzen. Was mit diesen Angriffen erreicht werden soll: Niemand – außer die Linken selbst – soll sich noch sicher fühlen.

Die Aktion SOS-Leben dazu im einer Aussendung von Pilar Herzogin von Oldenburg: „Mit diesem Terror dürfen wir uns auf keinen Fall abfinden. Wir müssen unser Versammlungsrecht, unsere Meinungsfreiheit und die freie Ausübung der Religion – insbesondere im Rahmen von Gebetsaktionen – verteidigen. Wir müssen die Öffentlichkeit über diesen linksextremistischen Gewaltterror gegen das Recht auf Leben alarmieren.“ Die Aktion hat dazu eine eigene Petition gestartet.

Verfolgung der Christen auch in Europa nimmt enorm zu

Der Angriff auf die evangelikale Gemeinde fällt in eine Reihe ähnlicher Übergriffe auf freikirchliche oder kirchliche Einrichtungen in Deutschland — zuletzt gab es zum Beispiel Berichte über wiederholte linksextreme Angriffe auf ein freikirchliches Café in Leipzig.

In diesem Jahr hat die Verfolgung von Christen weltweit einen neuen Höchststand erreicht. Inzwischen sind 380 Millionen Christen weltweit betroffen. Das zeigt der vor Kurzem veröffentlichte Weltverfolgungsindex des christlichen Hilfswerks Open Doors. An der Spitze stehen dabei Nordkorea, Somalia und der Jemen. Aber gerade auch in Europa ist ein enormer Anstieg an Anschlägen vor allem auf Gotteshäuser oder andere christliche Symbole zu verzeichnen.

♦ Hier können Sie zu allen wichtigen Themen rund um den Lebensschutz auf dem Laufenden bleiben: 1000plus.net.

♦ Wichtig auch der X-Kanal: Schwangeren helfen; Abtreibungsgründe anprangern

Aktion: Meine Adventsgabe für „Philosophia Perennis“

Entdecke mehr von Philosophia Perennis

Melde dich für ein Abonnement an, um die neuesten Beiträge per E-Mail zu erhalten.

Vorheriger Artikel
Papst zum deutschen Synodalen Weg: Die Stimme der schweigenden Mehrheit hören!
Nächster Artikel
Kriegswirtschaft braucht den Niedergang der Automobilindustrie
David Berger
David Bergerhttps://philosophia-perennis.com/
David Berger (Jg. 1968) war nach Promotion (Dr. phil.) und Habilitation (Dr. theol.) viele Jahre Professor im Vatikan. 2010 Outing: Es erscheint das zum Bestseller werdende Buch "Der heilige Schein". Anschließend zwei Jahre Chefredakteur eines Gay-Magazins, Rauswurf wegen zu offener Islamkritik. Seit 2016 Blogger (philosophia-perennis) und freier Journalist (u.a. für die Die Zeit, Junge Freiheit, The European).

Trending

VERWANDTE ARTIKEL

ÜBER PHILOSOPHIA PERENNIS

  • Philosophia Perennis versteht sich als liberal-konservativer Blog, der durch den katholischen Hintergrund seines Gründers geprägt ist. Der liberale Aspekt des Kampfes für die Freiheit der Einzelperson, die Menschenrechte und gegen die Übergriffigkeit des Staates wurde während der Corona-Krise zu einem ganz zentralen Leitmotiv des Blogs.
  • Grundlage für unser Arbeiten sind – neben journalistischen Grundregeln – Werte und Wahrheiten, welche über die Zeit hinweg gültig sind und ihren Ursprung in der europäischen, jüdisch-christlichen Tradition haben. Eng verwandt sind diese Überzeugungen mit den Werten der deutschen Verfassung bzw. des Grundgesetzes, dessen Verteidigung eines unserer zentralen Anliegen ist.
  • Unser Engagement speist sich aus der Verantwortung, diese Werte auch für künftige Generationen zu erhalten. Folglich stehen wir gegen jeden Totalitarismus, ob Nationalsozialismus, Kommunismus oder Islamismus. Wir stehen für Freiheit und Recht.
  • Wir stehen gegen die ungerechte Diskriminierung von Menschen aufgrund ihrer Hautfarbe, ihres Geschlechts und ihrer sexuellen Orientierung, aber auch ihrer Religion oder ihrer politischen Überzeugung.
  • Philosophia Perennis möchte Themen und Menschen eine Stimme geben, die in den Mainstreammedien ganz bewusst totgeschwiegen werden. Dabei legen wir Wert auf absolute Unabhängigkeit. Gelder von Parteien nehmen wir auch nicht indirekt entgegen. Auch auf Werbekunden verzichten wir in diesem Sinne ganz bewusst. Wir finanzieren uns ausschließlich durch die komplett freiwilligen und an keine inhaltliche Ausrichtung oder Leistungen gebundenen Schenkungen („Spenden“) unserer Leser.

Kontaktieren Sie uns: davidbergerberlin@gmail.com

David Berger
David Berger
David Berger (Jg. 1968) war nach Promotion (Dr. phil.) und Habilitation (Dr. theol.) viele Jahre Professor im Vatikan. 2010 Outing: Es erscheint das zum Bestseller werdende Buch "Der heilige Schein". Anschließend zwei Jahre Chefredakteur eines Gay-Magazins, Rauswurf wegen zu offener Islamkritik. Seit 2016 Blogger (philosophia-perennis) und freier Journalist (u.a. für die Die Zeit, Junge Freiheit, The European).

RECHTSTEXTE

Impressum

Datenschutzerklärung

WAS ANDERE ÜBER UNS SAGEN

  • Leitmedium der Alternativen (correctiv)
  • Darkroom-Hedonismus (rechtsextreme Szene)
  • We need people like you (Steve Bannon)

FOLGEN SIE UNS!