Kassel: Linksextremistische Gewalt gegen Lebensrechtler

(David Berger) In Kassel haben linksextreme Täter das Gebäude der Freien evangelischen Gemeinde Kassel-Ost angegriffen. Dabei wurden mehrere Fensterscheiben eingeschlagen. Auf die Außenwand schmierten die Täten den Schriftzug „218 abtreiben“. Die linke Kultur des Todes wird immer mehr zum Problem.

In der Gemeinde, die von dem verdienten Pastor Christoph Staub geleitet wird, finden regelmäßig Veranstaltungen von Lebensrechtlern statt.

Das Magazin IDEA schildert den Angriff wie folgt:

„Die Täter schlugen mehrere Scheiben ein und sprühten den Schriftzug ‚218 abtreiben‘ an die Außenwand des Gebäudes. In einem anonymen Bekennerschreiben auf der linksextremen Internetseite indymedia-org nannten sie das Engagement der Gemeinde für das Lebensrecht ungeborener Kinder als Grund für den Anschlag.“

Gewalt gegen Lebensschützer

In diesem Bekennerschreiben erklärten die Linksextremisten:

„Wir wollen damit diesen antifeministischen Akteuren einen Teil ihrer Arbeitsgrundlage nehmen und ein klares Zeichen gegen ihre menschenverachtende und gewaltvolle Haltung setzen. Wir fordern eine sofortige Abschaffung des Paragrafen 218 sowie ein Ende der Bevormundung und der systematischen Unterdrückung von Menschen mit Uterus.“

Diese Gewalt richtet sich gegen alle, die sich für das Recht auf Leben ungeborener Kinder einsetzen. Was mit diesen Angriffen erreicht werden soll: Niemand – außer die Linken selbst – soll sich noch sicher fühlen.

Die Aktion SOS-Leben dazu im einer Aussendung von Pilar Herzogin von Oldenburg: „Mit diesem Terror dürfen wir uns auf keinen Fall abfinden. Wir müssen unser Versammlungsrecht, unsere Meinungsfreiheit und die freie Ausübung der Religion – insbesondere im Rahmen von Gebetsaktionen – verteidigen. Wir müssen die Öffentlichkeit über diesen linksextremistischen Gewaltterror gegen das Recht auf Leben alarmieren.“ Die Aktion hat dazu eine eigene Petition gestartet.

Verfolgung der Christen auch in Europa nimmt enorm zu

Der Angriff auf die evangelikale Gemeinde fällt in eine Reihe ähnlicher Übergriffe auf freikirchliche oder kirchliche Einrichtungen in Deutschland — zuletzt gab es zum Beispiel Berichte über wiederholte linksextreme Angriffe auf ein freikirchliches Café in Leipzig.

In diesem Jahr hat die Verfolgung von Christen weltweit einen neuen Höchststand erreicht. Inzwischen sind 380 Millionen Christen weltweit betroffen. Das zeigt der vor Kurzem veröffentlichte Weltverfolgungsindex des christlichen Hilfswerks Open Doors. An der Spitze stehen dabei Nordkorea, Somalia und der Jemen. Aber gerade auch in Europa ist ein enormer Anstieg an Anschlägen vor allem auf Gotteshäuser oder andere christliche Symbole zu verzeichnen.

