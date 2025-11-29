Samstag, 29. November 2025
Linksfaschismus

Gießen: Erste brutale Angriffe auf AfD-Mitglieder – Polizei lässt Gewalttäter passieren

Linksfaschisten schlagen Autoscheiben von AfD-Mitgleidern ein (c) Screenshot YT
David Berger
By David Berger
966

(David Berger) Gießen steht vor einem Ausnahmewochenende. Heute morgen beginnt die AfD in den Gießener Hessenhallen mit der Gründung ihres neuen Jugendverbands. Ein breites Bündnis gewaltbereiter, linker bis linker-extremistischer Gruppen wurde mobilisiert: Laut Schätzungen könnten bis zu 50 000 Demonstranten nach Gießen kommen — in einer Stadt mit etwa 90 000 Einwohnern. Heute morgen wurde bereits der erste Polizist verwundet.

Ziel der Proteste: Die Gründungsversammlung entweder zu blockieren oder so massiv zu stören, dass sie scheitert. Manche Aktivisten drohen offen mit Parolen wie „Gießen muss brennen“.

Enormes linkes Gewaltpotential

Inzwischen fliegen die ersten Steine, Feuerwerk und Flaschen auf Polizisten, Polizeiabsperrungen werden gewaltsam durchbrochen, die Polizei droht mit dem Einsatz von Wasserwerfern und fordert dazu auf, die Vermummungen abzunehmen. Pfefferspray gegen die heftigsten Linken Gewalttäter soll bereits im Einsatz sein. Erste Bilder von den frühen Morgenstunden lassen Schlimmstes vermuten:

Massive police violence at protests of #widersetzen against founding conference of far right #afd youth organization in #Gießen#gi2911 #antifa pic.twitter.com/XGLApIvuMl

— the brake (@TheBrakeNet) November 29, 2025

Um 8 Uhr meldet die Polizei dann: „Ein Aufzug mit mehreren tausend Personen bewegt sich aktuell vom Bahnhof in Richtung Innenstadt. Ein größere Gruppe innerhalb des Aufzugs hat sich bereits vermummt.“

Polizei: „Wir wissen selber nicht, wo es frei ist“

Derzeit sind bereits zahlreiche Zufahren für die AfD-Busse blockiert. Jan A. Karon berichtet: „An der Raststätte Dottenberg stehen aktuell vier AfD-Busse (aus Niedersachsen, Brandenburg und Hessen), begleitet von Konvois der Polizei. Seit einer Stunde geht hier nichts, mehr als 100 Delegierte und Besucher harren vor und in Bussen aus, weil sämtliche Zufahrten blockiert sind. »Wir gründen uns einfach hier«, heißt es. Es scheint aktuell keine freien Zufahrten nach Gießen zu geben. Polizistin: „Es ist alles blockiert, wir wissen selber nicht, wo es frei ist“.

Einzelne Busse der linken Störer sollen direkt auf der Autobahn angehalten und die Aktivisten auf die Straße gelassen haben, sodass hunderte Personen auf die Autobahn gelangen konnten. Dass die Polizei diese Personen nun ins Stadtzentrum eskortiert, wo sie weiter randalieren werden, ist bezeichnend. Dafür soll es für die AfD-Tagunsgteilnehmer keinen Polizeikonvoi mehr zur Halle geben. AfD-Delegierte sollen sich verteilen und allein anreisen.

Update: Absoluter Kontrollverlust – Polizei lässt Gewalttäter passieren

Absoluter Kontrollverlust: Vierstellige Zahl von Linksextremen blockiert aktuell B49. Demonstranten vermummt und spielen sich als Ersatzpolizei auf, die Presseausweise kontrollieren will. Inzwischen werden Baumstämme und Verkehrsschilder auf die Fahrbahn befördert. Polizei ließ… pic.twitter.com/axC4CkKs3b

— Jan A. Karon (@jannibal_) November 29, 2025

Erste gewalttätige Übergriffe auf AfD-Mitglieder

Wie das dann aussieht, sehen Sie hier:

AfD: „Ganz Deutschland sieht: Wir stehen auf der richtigen Seite.“

Das neben der rohen Gewalt Schockierende: Die derzeit komplett eskalierenden Blockaden scheinen generalstabsmäßig organisiert und finanziert zu sein. Schon jetzt ist klar, dass das Ganze besonders vom demokratischen Ausland aus besorgt beobachtet wird und für die von den Kartellparteien über Steuergelder finanzierten NGOs Konsequenzen haben muss. Anderweitig wird sich in aller Welt der Eindruck verstärken, dass Deutschland zu einem „Schurkenstaat“ geworden ist.

Zurecht bemerkt Beatrix von Storch: „Man stelle sich vor, „Rechte“ hätten eine brennende Stadt in Deutschland angedroht gegen die Gründung einer linken Jugendorganisation. Und 50.000 Polizisten würden in Gießen anrücken, um das zu verhindern. Wie würde das kommentiert? Die größte Gefahr in kommt von Links. Und nein: Ihr leistet keinen Widerstand gegen Faschisten. Ihr seid Faschisten!“

Der EU-Abgeordnete Tomasz Froelich sieht hier freilich auch einen positiven Aspekt: !Sie glauben, dass uns das einschüchtern würde. Sie ahnen nicht, dass uns das noch viel entschlossener macht. Man muss der Antifa fast dankbar sein: Unsere neue Parteijugend hat bereits gewonnen, ehe sie gegründet wurde. Ganz Deutschland sieht: Wir stehen auf der richtigen Seite.“

Ähnlich auch Christoph Berndt von der AfD Brandeburg: „Die Antifa ist das hässliche Gesicht der alten BRD. Ihre Menschenfeindlichkeit und dekadente Destruktivität führt sie zur Stunde in Gießen jedermann vor Augen. Aber wo die Gefahr groß ist, wächst das Rettende auch. Deutschland hat eine Zukunft: Sie heißt Generation Deutschland!“

*

PP berichtet an 365 Tagen im Jahr für Sie, bringt die Nachrichten, von denen die Mainstreammedien wollen, dass diese nicht ans Tageslicht kommen. Wenn Sie unsere Arbeit gut und wichtig finden, dann können Sie das u.a. hier zeigen:

PAYPAL

Entdecke mehr von Philosophia Perennis

Melde dich für ein Abonnement an, um die neuesten Beiträge per E-Mail zu erhalten.

Vorheriger Artikel
Türkeibesuch: Papst Leo betet Glaubensbekenntnis ohne das „Filioque“
Nächster Artikel
Gießen: DGB-Schläger prügeln auf Team von „Tichys Einblick“ ein
David Berger
David Bergerhttps://philosophia-perennis.com/
David Berger (Jg. 1968) war nach Promotion (Dr. phil.) und Habilitation (Dr. theol.) viele Jahre Professor im Vatikan. 2010 Outing: Es erscheint das zum Bestseller werdende Buch "Der heilige Schein". Anschließend zwei Jahre Chefredakteur eines Gay-Magazins, Rauswurf wegen zu offener Islamkritik. Seit 2016 Blogger (philosophia-perennis) und freier Journalist (u.a. für die Die Zeit, Junge Freiheit, The European).

Trending

VERWANDTE ARTIKEL

ÜBER PHILOSOPHIA PERENNIS

  • Philosophia Perennis versteht sich als liberal-konservativer Blog, der durch den katholischen Hintergrund seines Gründers geprägt ist. Der liberale Aspekt des Kampfes für die Freiheit der Einzelperson, die Menschenrechte und gegen die Übergriffigkeit des Staates wurde während der Corona-Krise zu einem ganz zentralen Leitmotiv des Blogs.
  • Grundlage für unser Arbeiten sind – neben journalistischen Grundregeln – Werte und Wahrheiten, welche über die Zeit hinweg gültig sind und ihren Ursprung in der europäischen, jüdisch-christlichen Tradition haben. Eng verwandt sind diese Überzeugungen mit den Werten der deutschen Verfassung bzw. des Grundgesetzes, dessen Verteidigung eines unserer zentralen Anliegen ist.
  • Unser Engagement speist sich aus der Verantwortung, diese Werte auch für künftige Generationen zu erhalten. Folglich stehen wir gegen jeden Totalitarismus, ob Nationalsozialismus, Kommunismus oder Islamismus. Wir stehen für Freiheit und Recht.
  • Wir stehen gegen die ungerechte Diskriminierung von Menschen aufgrund ihrer Hautfarbe, ihres Geschlechts und ihrer sexuellen Orientierung, aber auch ihrer Religion oder ihrer politischen Überzeugung.
  • Philosophia Perennis möchte Themen und Menschen eine Stimme geben, die in den Mainstreammedien ganz bewusst totgeschwiegen werden. Dabei legen wir Wert auf absolute Unabhängigkeit. Gelder von Parteien nehmen wir auch nicht indirekt entgegen. Auch auf Werbekunden verzichten wir in diesem Sinne ganz bewusst. Wir finanzieren uns ausschließlich durch die komplett freiwilligen und an keine inhaltliche Ausrichtung oder Leistungen gebundenen Schenkungen („Spenden“) unserer Leser.

Kontaktieren Sie uns: davidbergerberlin@gmail.com

David Berger
David Berger
David Berger (Jg. 1968) war nach Promotion (Dr. phil.) und Habilitation (Dr. theol.) viele Jahre Professor im Vatikan. 2010 Outing: Es erscheint das zum Bestseller werdende Buch "Der heilige Schein". Anschließend zwei Jahre Chefredakteur eines Gay-Magazins, Rauswurf wegen zu offener Islamkritik. Seit 2016 Blogger (philosophia-perennis) und freier Journalist (u.a. für die Die Zeit, Junge Freiheit, The European).

RECHTSTEXTE

Impressum

Datenschutzerklärung

WAS ANDERE ÜBER UNS SAGEN

  • Leitmedium der Alternativen (correctiv)
  • Darkroom-Hedonismus (rechtsextreme Szene)
  • We need people like you (Steve Bannon)

FOLGEN SIE UNS!