Sonntag, 23. November 2025
Fiese Möpp

Merz stellt sich mit Lüge vor Weimer: „Alle Vorwürfe sind falsch“

(c) Screenshot YT
David Berger
By David Berger
271

(David Berger) Bundeskanzler Friedrich Merz hat sich nun zum ersten mal öffentlich zu den heftigen Vorwürfen gegen Kulturstaatsminister Wolfram Weimer geäußert: Er verteidigt ihn voll und ganz. Merz sagte in einem ARD-Interview nach dem G-20-Gipfel in Johannesburg, alle gegen Weimer erhobenen Anschuldigungen hätten sich „als falsch erwiesen“. 

Weimer steht in der Kritik, weil seine Firma, die Weimer Media Group, beim Ludwig-Erhard-Gipfel teure Tickets angeboten haben soll – mit dem Versprechen, Teilnehmer könnten politischen Entscheidungsträgern näherkommen. Kritiker haben ihm nun wirtschaftliche Einflussnahme nachgewiesen: Dass politische Nähe für private Interessen genutzt wurde.

Doch Merz sieht darin ein reguläres Geschäftsmodell: Solche Veranstaltungsformate gebe es häufiger bei Medienhäusern, sagt er, und es sei nicht ungewöhnlich. Auch betont Merz, dass Weimer bereits im Frühjahr seine Stimmrechte und Geschäftsanteile abgegeben habe – obwohl das rechtlich nicht nötig gewesen wäre. Alle weiteren Vorwürfe gegen Weimer wären ebenfalls „falsch“.

Schon wieder lügt er dreist die Bevölkerung an

Merz verteidigt Weimers Engagement ausdrücklich: Er lobt Weimers Arbeit in der Kulturpolitik und sieht in ihm einen Minister, der „von ganz links und von ganz rechts unter Feuer“ stehe – was für Merz ein Zeichen sei, dass Weimer gute Politik mache.

Dass Weimer seine Anteile nun an der Firma einem Treuhänder übergeben will, wertet Merz als klares Signal: Damit seien die ursprünglichen Vorwürfe „aufgehoben“.

🔴 EIL: Friedrich Merz mit einer Frontal-Attacke gegen Apollo News. Der Bundeskanzler behauptet: „Alle Vorwürfe gegen Wolfram Weimer haben sich als falsch erwiesen“.

Das is eine dreiste Lüge! Kein einziger Fakt aus unserer Recherche wurde widerlegt – das Anbieten von „Einfluss… pic.twitter.com/sRwZFDnCF4

— Max Mannhart (@maxmannhart) November 23, 2025

 

Benedikt Brechtken dazu: „Friedrich Merz hat erst alle relevanten Wahlversprechen gebrochen, jetzt lügt er erneut dreist die Bevölkerung an. Er lebt auch in einer längst vergangenen Welt, in der noch nicht jeder einzelne Wähler solche Lügen selbst in Sekundenschnelle überprüfen konnte. Ein Mann von vorgestern, ohne Konzept und ohne Kompetenz. Die Union muss diesen Kanzler absägen, ansonsten geht sie mit ihm unter.“

Entdecke mehr von Philosophia Perennis

Melde dich für ein Abonnement an, um die neuesten Beiträge per E-Mail zu erhalten.

Vorheriger Artikel
Die besten Argumente gegen das „Queer-Papier“ der Bischofskonferenz
David Berger
David Bergerhttps://philosophia-perennis.com/
David Berger (Jg. 1968) war nach Promotion (Dr. phil.) und Habilitation (Dr. theol.) viele Jahre Professor im Vatikan. 2010 Outing: Es erscheint das zum Bestseller werdende Buch "Der heilige Schein". Anschließend zwei Jahre Chefredakteur eines Gay-Magazins, Rauswurf wegen zu offener Islamkritik. Seit 2016 Blogger (philosophia-perennis) und freier Journalist (u.a. für die Die Zeit, Junge Freiheit, The European).

Trending

VERWANDTE ARTIKEL

ÜBER PHILOSOPHIA PERENNIS

  • Philosophia Perennis versteht sich als liberal-konservativer Blog, der durch den katholischen Hintergrund seines Gründers geprägt ist. Der liberale Aspekt des Kampfes für die Freiheit der Einzelperson, die Menschenrechte und gegen die Übergriffigkeit des Staates wurde während der Corona-Krise zu einem ganz zentralen Leitmotiv des Blogs.
  • Grundlage für unser Arbeiten sind – neben journalistischen Grundregeln – Werte und Wahrheiten, welche über die Zeit hinweg gültig sind und ihren Ursprung in der europäischen, jüdisch-christlichen Tradition haben. Eng verwandt sind diese Überzeugungen mit den Werten der deutschen Verfassung bzw. des Grundgesetzes, dessen Verteidigung eines unserer zentralen Anliegen ist.
  • Unser Engagement speist sich aus der Verantwortung, diese Werte auch für künftige Generationen zu erhalten. Folglich stehen wir gegen jeden Totalitarismus, ob Nationalsozialismus, Kommunismus oder Islamismus. Wir stehen für Freiheit und Recht.
  • Wir stehen gegen die ungerechte Diskriminierung von Menschen aufgrund ihrer Hautfarbe, ihres Geschlechts und ihrer sexuellen Orientierung, aber auch ihrer Religion oder ihrer politischen Überzeugung.
  • Philosophia Perennis möchte Themen und Menschen eine Stimme geben, die in den Mainstreammedien ganz bewusst totgeschwiegen werden. Dabei legen wir Wert auf absolute Unabhängigkeit. Gelder von Parteien nehmen wir auch nicht indirekt entgegen. Auch auf Werbekunden verzichten wir in diesem Sinne ganz bewusst. Wir finanzieren uns ausschließlich durch die komplett freiwilligen und an keine inhaltliche Ausrichtung oder Leistungen gebundenen Schenkungen („Spenden“) unserer Leser.

Kontaktieren Sie uns: davidbergerberlin@gmail.com

David Berger
David Berger
David Berger (Jg. 1968) war nach Promotion (Dr. phil.) und Habilitation (Dr. theol.) viele Jahre Professor im Vatikan. 2010 Outing: Es erscheint das zum Bestseller werdende Buch "Der heilige Schein". Anschließend zwei Jahre Chefredakteur eines Gay-Magazins, Rauswurf wegen zu offener Islamkritik. Seit 2016 Blogger (philosophia-perennis) und freier Journalist (u.a. für die Die Zeit, Junge Freiheit, The European).

RECHTSTEXTE

Impressum

Datenschutzerklärung

WAS ANDERE ÜBER UNS SAGEN

  • Leitmedium der Alternativen (correctiv)
  • Darkroom-Hedonismus (rechtsextreme Szene)
  • We need people like you (Steve Bannon)

FOLGEN SIE UNS!