„Antifa“ muss sofort verboten werden!

„Die Antifa begeht in immer kürzeren Takten immer brutalere terroristische Anschläge in Deutschland. Es wird mit weiteren Straftaten bis hin zu Morden gedroht.“ so Hans-Georg Maaßen in unserem Tweet des Tages.

Auffällig ist, dass neben der AfD, deren Politikern und generell konservativen Aktivisten auch Ziele mit Bezug zu unseren ungarischen Freunden immer relevanter werden. Denn in Ungarn greift der Rechtsstaat jetzt mit aller Härte gegen diese Terroristen durch, auch gegen die gewalttätigen Reisekader aus Deutschland.

Das ist man nicht mehr gewöhnt in unserem Land, wo Linksextremisten zum Teil gehätschelt werden und im Fahrwasser des hochideologisierten „Kampf gegen Rechts“ ihr Unwesen treiben können, einige sagen: sollen. Die Hetze gegen Andersdenkende bei uns muss sofort gestoppt, die Antifa sofort verboten werden, sonst können wir bald die ersten Toten beklagen.

Die Antifa begeht in immer kürzeren Takten immer brutalere terroristische Anschläge in Deutschland. Es wird mit weiteren Straftaten bis hin zu Morden gedroht. Auffällig ist, dass neben der AfD, deren Politikern und generell konservativen Aktivisten auch Ziele mit Bezug zu unseren… pic.twitter.com/u59lVuzxiY — Hans-Georg Maaßen (@HGMaassen) November 11, 2025

