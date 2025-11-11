Nach Kritik an Kinderehe: YouTube-Kanal „IrfanPeciSpecial“ gelöscht

(David Berger) Ohne Vorankündigung oder Angabe von Gründen wurde der YouTube-Kanal „IrfanPeciSpezial“ mit mehr als 200 Videos und über 21.000 Abonnenten des bekannten Influencers Irfan Peci heute gekündigt. Ähnliche Zensurmaßnahmen werden inzwischen auch bezüglich X in der EU berichtet.

Nach dem Wahlsieg Trumps und dessen enger Zusammenarbeit mit Elon Musk hatten Menschen in aller Welt gehofft, dass in den großen sozialen Netzwerken wieder Meinungsfreiheit einkehrt. Und kurze Zeit war dies – zumindest bei X – tatsächlich so. Doch in den EU-Ländern scheinen alle Fortschritte inzwischen wieder rückgängig gemacht.

Kritik an muslimischer Kinderehe unerwünscht?

So hat der Aktivist, Influencer und Islam-Kritiker Irfan Peci soeben bekannt gegeben:

„Einige werden es sicherlich bereits mitbekommen haben – nach fast einem Jahr, inzwischen mehr als 200 Videos und über 21.000 Abonnenten wurde heute mein monetarisierter YouTube-Kanal „IrfanPeciSpezial“ ohne vorherige Strikes oder Verwarnungen vollständig entfernt.

Wir vermuten einen Zusammenhang mit einem zwar kritischen, aber inhaltlich absolut sachlichen Ausschnitt aus der Nürnberg-Kundgebung über Verschleierung und Kinderehe im Islam, der mit englischen Untertiteln zur Veröffentlichung geplant war – ein sehr ernstes und gesellschaftlich wichtiges Thema.

Sollte der Kanal nicht zeitnah von Youtube wiederhergestellt werden, werden rechtliche Schritte folgen. Widerspruch wurde bereits eingelegt.“

Auch auf X ist die Zensur zurück

Bezüglich X habe ich heute gepostet:

Ich habe gerade mein Premium-Abonnement hier gekündigt. Während X für kurze Zeit auch in der EU für Presse- und Meinungsfreiheit stand, ist es inzwischen wieder zensiert wie zu den Zeiten vor @elonmusk – Schade! — David Berger (@DrDavidBerger) November 11, 2025

***

Als islamkritischem Portal wurde und wird PP die Arbeit auch derzeit schwer gemacht. Daher sind wir auf Ihre Unterstützung angewiesen! Auch die finanzielle. Wenn Sie unsere Arbeit gut und wichtig finden, dann können Sie das u.a. hier zeigen:

PAYPAL