Freitag, 7. November 2025
Kriegsfall: Grüne fordern besonderen Schutz für politische Eliten

David Berger
(David Berger) Dass die Grünen die Partei ist, die derzeit am stärksten nach einem Dritten Weltkrieg unter zentraler Beteiligung Deutschlands giert, ist kein Geheimnis. Auch dass die Politiker, die dies fordern, dem Massensterben teilnahmslos bis sadistisch von ihren Villen aus zuschauen werden, vermuten viele. Aber was jetzt in Sachen Planung Dritter Weltkrieg bekannt wurde, toppt alles bislang Bekannte.

Das Magazin „Tichys Einblick“ hat genauer recherchiert und berichtet nun: „Im Falle eines ABC-Angriffs auf Deutschland wollen die Bundestagsgrünen ein Zentrum errichten lassen, das die „Gesundheitsversorgung der Mitglieder der Verfassungsorgane“ absichert – also vor allem Regierungsvertreter, Bundesrat und Bundestagsabgeordnete schützt.“

In der jüngsten Sitzung stellten die Grünen im Haushaltsausschuss des Bundestages fest, dass man zu wenig auf einen ABC-Angriff vorbereitet sei bzw. „dass es in Deutschland derzeit keine Institution gibt, die systematisch die Gesundheitsversorgung im Bündnis- und Zivilschutzfall sicherstellt und auf außergewöhnliche Gesundheitsgefahren durch militärische Konflikte, terroristische Bedrohungen, Naturkatastrophen oder Pandemien vorbereitet.“

Grüne und Ihre Genossen zuerst in den Bunker?

Deshalb fordern sie, dass ab 2026 ein „Nationales Zentrum für Gesundheitssicherheit (NCHS) die Gesundheitsversorgung in Krisenlagen koordinieren und die Zusammenarbeit zwischen Bund, Ländern, Kommunen und privaten Trägern strukturieren soll.“

„Wen aber muss dieses geplante „Zentrum für Gesundheitssicherheit“ zuallererst und vor allen anderen Durchschnittsbürgern schützen?“ fragt Tichys Einblick.

Und antwortet: „Es ist unglaublich, aber wahr: Die Regierungsvertreter, Bundesrat und Bundestagsabgeordnete – also die politische Elite Deutschlands, zusammengefasst als „Mitglieder der Verfassungsorgane“:

„Es wird die Gesundheitsversorgung der Mitglieder der Verfassungsorgane im Krisenfall sicherstellen, eine ständige medizinische Einsatzbereitschaft für chemische, biologische, radiologische und nukleare (CBRN) Notlagen gewährleisten und den Sanitätsdienst der Bundeswehr bei der Umsetzung des Operationsplans Deutschland unterstützen.“

Kurzum: die, die derzeit in Sachen Krieg am heftigsten zündeln, wollen sich vor allen anderen Bürgern einen besonderen Schutz vor dessen Folgen sichern…

Wie die Forderung bei den anderen Parteien aufgenommen wurde, lesen Sie hier: Grüne fordern im Kriegsfall besonderen Schutz für politische Eliten

