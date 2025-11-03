Montag, 3. November 2025
Gesellschaft

Oliver Pocher: „Wir haben hier ein Migrationsproblem“

David Berger
David Berger
Oliver Pocher ist seit 25 Jahren Deutschlands bekanntester Provokateur. 5 Kinder, Millionen-Vermögen, eigene App – und trotzdem jeden Tag bereit für den nächsten Skandal. Er sagt, was andere nur denken, und entschuldigt sich nie dafür. „Entschuldigen bringt original gar nichts. Die Leute gehen dann erst recht auf dich los.“

Skandal-Magnet Pocher rechnet schonungslos ab: Deutschlands Doppelmoral – Wer bestimmt, was erlaubt ist?

Pocher sagt, dass sich die Comedy in Deutschland stark verändert habe: Früher sei vieles möglich gewesen, was heute nicht mehr akzeptiert werde. Er erwähnt explizit, dass er kein Blackfacing mehr mache – obwohl er früher damit gearbeitet habe – weil ihm die Diskussion und die Folgen zu aufwändig seien. Er bringt das Beispiel, dass er früher Rollen von z. B. einem schwarzen Fußballer oder anderen markanten Figuren gemacht habe – heute aber nicht mehr.

Leute wollten keine Regenbogenfahnen mehr sehen

Pocher meint, dass die „Woke-Welle“ ihrer Meinung nach durchschwommen sei und nun in eine Gegenbewegung kippe. Er sagt, Leute wollten keine Regenbogenfahnen mehr sehen, dass beim Thema Gendern oder Gleichstellung ein „Sättigungsgefühl“ existiere. Er kritisiert, dass für Comedians heute vieles nicht mehr „machbar“ sei: „Ich darf jetzt nur noch mich lustig machen über heterosexuelle Weiße“, sagt er – tendenziell mit der Aussage, dass andere Gruppen „geschützt“ seien.

Er sagt, sich entschuldigen bringt „original gar nichts“, denn danach käme erst recht Gegenwind. Ein Fakt, den ich hier immer wieder neu durchbuchstabiert habe: wer vor den Linken einknickt, auf den werden sie erst recht eintreten bis er komplett vernichtet ist.

Hier gibt es einen ersten Vorgeschmack …

Oliver Pocher spricht hier die Wahrheit aus.👏🏻👏🏻👏🏻pic.twitter.com/6p0KrDN2DX

— Marcel🎸 (@ElliotStabler92) October 21, 2025

Auch Jan Böhmermann ist Thema

Hier geht es zu dem gesamten Interview:

Medienanwalt Ralf Höcker zu dem Interview: „Wirklich sehr (!) gute Analyse von Oliver Pocher zu Wokeness, Cancel Culture, Grenzen der Comedy und Jan Böhmermann.“

David Berger
David Bergerhttps://philosophia-perennis.com/
David Berger (Jg. 1968) war nach Promotion (Dr. phil.) und Habilitation (Dr. theol.) viele Jahre Professor im Vatikan. 2010 Outing: Es erscheint das zum Bestseller werdende Buch "Der heilige Schein". Anschließend zwei Jahre Chefredakteur eines Gay-Magazins, Rauswurf wegen zu offener Islamkritik. Seit 2016 Blogger (philosophia-perennis) und freier Journalist (u.a. für die Die Zeit, Junge Freiheit, The European).

ÜBER PHILOSOPHIA PERENNIS

  • Philosophia Perennis versteht sich als liberal-konservativer Blog, der durch den katholischen Hintergrund seines Gründers geprägt ist. Der liberale Aspekt des Kampfes für die Freiheit der Einzelperson, die Menschenrechte und gegen die Übergriffigkeit des Staates wurde während der Corona-Krise zu einem ganz zentralen Leitmotiv des Blogs.
  • Grundlage für unser Arbeiten sind – neben journalistischen Grundregeln – Werte und Wahrheiten, welche über die Zeit hinweg gültig sind und ihren Ursprung in der europäischen, jüdisch-christlichen Tradition haben. Eng verwandt sind diese Überzeugungen mit den Werten der deutschen Verfassung bzw. des Grundgesetzes, dessen Verteidigung eines unserer zentralen Anliegen ist.
  • Unser Engagement speist sich aus der Verantwortung, diese Werte auch für künftige Generationen zu erhalten. Folglich stehen wir gegen jeden Totalitarismus, ob Nationalsozialismus, Kommunismus oder Islamismus. Wir stehen für Freiheit und Recht.
  • Wir stehen gegen die ungerechte Diskriminierung von Menschen aufgrund ihrer Hautfarbe, ihres Geschlechts und ihrer sexuellen Orientierung, aber auch ihrer Religion oder ihrer politischen Überzeugung.
  • Philosophia Perennis möchte Themen und Menschen eine Stimme geben, die in den Mainstreammedien ganz bewusst totgeschwiegen werden. Dabei legen wir Wert auf absolute Unabhängigkeit. Gelder von Parteien nehmen wir auch nicht indirekt entgegen. Auch auf Werbekunden verzichten wir in diesem Sinne ganz bewusst. Wir finanzieren uns ausschließlich durch die komplett freiwilligen und an keine inhaltliche Ausrichtung oder Leistungen gebundenen Schenkungen („Spenden“) unserer Leser.

Kontaktieren Sie uns: davidbergerberlin@gmail.com

