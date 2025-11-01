Samstag, 1. November 2025
Islamisierung

Manchester: Blutige Gewalt von Muslimen gegen Transsexuelle

David Berger
(David Berger) Manchester hat eine blutige Halloweennacht hinter sich. In den Piccadilly Gardens verprügelten illegale Migranten brutal „Transpersonen“, weil diese sich wie Frauen kleideten. Vor etwa einer Woche hatten Muslime ihren queeren Unterstützern („Queers for Palestine“) mitgeteilt, dass sie nicht auf derselben Seite stehen. 

Zu dem folgenden Video teilt Grok mit: „Der Film zeigt eine nächtliche Auseinandersetzung in den Piccadilly Gardens in Manchester, wo transidente Personen in provokanter Kleidung mit einer Gruppe muslimischer Migranten aneinandergeraten. Es kommt zu Handgreiflichkeiten und Geschrei. Absperrungen werden beiseitegeschoben, und die Spannungen eskalieren inmitten einer größeren Menschenansammlung, die möglicherweise mit Protesten in Verbindung steht. Der Beitrag verdeutlicht die Ironie für Unterstützer von „Queers for Palestine“, da islamistische Ansichten oft im Widerspruch zur Akzeptanz von LGBTQ-Personen stehen.“

Muslim migrants beat Trans people in Manchester.

Where are the ‘Queers 4 Palestine’? pic.twitter.com/xCpGPqOJ1L

— Lozzy B 🇦🇺𝕏 (@TruthFairy131) November 1, 2025

Illegale Migration

Die Piccadilly Gardens von Manchester gelten seit Jahren eine No-Go-Zone in Manchester. Drogenszene, Straßenprostitution und illegale Migration mit der dazu gehörigen hohen Kriminalitätsrate prägen dort das Stadtbild.

Offensichtlich kann man aber nicht von einer einseitigen Opfer-Täter-Szenerie ausgehen: Anderen Berichten zufolge, sollen Transgender-Personen in Frauenkleidung zunächst die YouTuberin Cozzy gewalttätig angegangen sein, weil sie ohne ihre Zustimmung live streamte.

Dies löste eine weitere Auseinandersetzung aus. Eine größere Gruppe, mutmaßlich Migranten, schloss sich daraufhin an und attackierte die Transgender-Teilnehmer – vermutlich als Reaktion auf deren Kleidung –, woraufhin es in der Menge zu gewalttätigen Auseinandersetzungen kam. Augenzeugenberichte bestätigen, dass kulturelle Unterschiede eine Rolle spielten, doch Angaben zum Status der Täter sind von den Behörden noch nicht bestätigt.

Staranwalt Höcker: „Lass den Quatsch, Pantisano!"

Vorheriger Artikel
Nach Schüssen: Panik in Frankfurts Nordwestzentrum
