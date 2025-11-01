Nach Schüssen: Panik in Frankfurts Nordwestzentrum

Das ansonsten wunderbare Straßenbild in Deutschland hat in Frankfurt eine leichte Eintrübung erhalten: Im Frankfurter Nordwestzentrum im Stadtteil Heddernheim sind Schüsse gefallen, erste Videoaufnahmen, die in den sozialen Medien geteilt werden, zeigen Menschen in Panik. Die Lage ist noch völlig unklar …

Es soll mehrere Verletzte geben, eine Person wurde bereits festgenommen

EIL: Panik in Frankfurter Einkaufszentrum, angeblich Schüsse gefallen Blutlache am Boden! Derzeit läuft im Frankfurter Nordwestzentrum ein Großeinsatz der Polizei. Es sollen Schüsse gefallen sein, ein Video zeigt Panik unter den Besuchern. Noch sind die Hintergründe jedoch pic.twitter.com/qNNNyRVASa — Tamara Hühn (@TamaraHuhn) November 1, 2025

Im vergangenen Februar hatte es dort schon einmal einen Vorfall gegeben, der traurige Schlagzeilen machte:

NordWestZentrum Frankfurt: Junge Ärzte und Ingenieure feiern ausgelassen. Das neue Shopping- Erlebnis. Oh, wie schön ist Panama, Entschuldigung Deutschland geworden. Am 23. Februar kann man diese Zustände ändern. #AfD pic.twitter.com/PWoEYWmXxa — Dr. Frank Grobe (@GrobeDrFrank) February 17, 2025