„Politisch verfolgt“: Erste Deutsche beantragt Asyl in den USA

Wie PP am 18.Oktober 2025 berichtete, wird Donald Trump Europäern, die sich gegen Migration aussprechen und deshalb vom Staat verfolgt werden, politisches Asyl in den USA gewähren. Naomi Seibt, die einst ihrer ersten Artikel auf PP veröffentlichte, möchte nun als erste Deutsche von diesem Angebot Gebrauch machen. Und das mit guten Gründen.

Unser Tweet des Tages von Naomi Seibt:

„Mein Name ist Naomi Seibt. Ich bin die erste Deutsche, die unter Präsident Trump aufgrund politischer Verfolgung Asyl beantragt. Als Verfechterin der Meinungsfreiheit und Unterstützerin der AfD-Partei bin ich das Ziel von

• Geheimdienstlicher Überwachung

• Verleumdung durch staatliche Medien

• Bedrohungen durch die Antifa

Dank Elon Musk erhielt ich eine Stimme bei 𝕏 und konnte dazu beitragen, die AfD international bekannt zu machen.

Massenhafte Hausdurchsuchungen

Die deutsche Regierung unterstützt linksextreme Gewalt, vertuscht Migrantenverbrechen und unterdrückt Dissidenten mit massenhaften Hausdurchsuchungen. Die steuerfinanzierten Propagandamedien monopolisieren die Deutungshoheit und diffamieren die Trump-Regierung – sogar Charlie Kirk – unentwegt.

Als Vertreter eines führenden alternativen Medienunternehmens Deutschlands, dem Deutschland-Kurier, schwöre ich, die WAHRHEIT ans Licht zu bringen. Nur die AfD kann Deutschland retten. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

I AM SEEKING ASYLUM IN THE U.S. 🇩🇪🇺🇸 My name is Naomi Seibt, I am the 1st German applying for asylum under President Trump due to political persecution. As a free speech advocate and supporter of the AfD party, I am the target of

• intelligence surveillance

• state media… pic.twitter.com/rdsj4Qg4BB — Naomi Seibt (@SeibtNaomi) October 29, 2025

Fällt Deutschland in seine dunkelsten Zeiten zurück?

Eine der ersten Kongressabgeordneten, die auf das Vorhaben von Seibt reagiert hat, ist die Kongressabgeordnete Anna Paulina Luna. Sie schreibt: „Ich werde mich morgen mit naomi Seibt treffen. Der Versuch der deutschen Regierung, die AfD zu diffamieren und ihre Bürger zu verfolgen, ist typisch für kommunistische Länder!“

Der Influencer Ian Miles Cheong ähnlich hart: „Naomi Seibt fühlt nun, dass sie ihr eigenes Land verlassen und in Amerika Asyl suchen muss – nicht wegen eines Verbrechens, sondern weil sie konservative Ansichten vertritt. Ihr Schicksal ist eine deutliche Erinnerung daran, wie sehr Deutschland von seinen Versprechen der Meinungsfreiheit und der persönlichen Freiheit abgewichen ist, in einer Nation, die einst geschworen hatte, nie wieder Gedanken oder politische Überzeugungen zu überwachen.“

