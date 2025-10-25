Begegnung mit einem großen Kardinal

(David Berger) Das PP-Foto der Woche trägt diesmal wieder eine persönliche Note: Gestern durfte ich in Rom zum ersten mal dem großen Kardinal Robert Sarah begegnen. Obwohl zahlreiche Menschen mit ihm sprechen und sich von ihm segnen lassen wollten, nahm er sich erstaunlich viel Zeit für ein kurzes Gespräch, das mit seinen Worten endete: „Bitte beten Sie für mich!“

Für alle, die Sarah noch nicht oder nur dem Namen nach kennen, den aus Afrika stammenden Kardinal, der für zahlreiche Katholiken in aller Welt im letzten Konklave der absolute Wunschkandidat für das Papstamt gewesen wäre, hier noch einmal kurz seine Position zu einer Frage, die zum Lieblingsthema des neuen Papstes zu werden scheint:

Für Sarah erweist sich die Massenmigration immer mehr als „neue Form der Sklaverei“:

„Es ist eine falsche Exegese, das Wort Gottes zu benutzen, um Migration zu fördern. Gott hat diese Gräben nie gewollt“, so Kardinal Robert Sarah in einem aktuellen Interview mit der französischen Zeitschrift Valeurs Actuelles.

Sarah, der lange Zeit erfolgreich als Leiter der Vatikanischen Liturgiekongregation fungierte, wird in traditionalistischen Kreisen oft als Hoffnungsträger für die Nachfolge von Papst Franziskus genannt. Er hat häufig mit seinen eher konservativen Positionen zu liturgischen Praktiken, Islam, Migration und anderen Themen für Aufsehen gesorgt.

Keine Heirat mit dem dummen Refugee welcome-Zeitgeist

Diese Positionen wurden in dem französischen Artikel deutlich, in dem Sarah, der aus Guinea stammt, Priester und Bischöfe anprangerte, die „unscharfe, vage und ungenaue Dinge sagen, um der Kritik zu entgehen, und die die dumme Entwicklung der Welt heiraten“. Zu Europa sagte Sarah, dass die Kirche nicht mit der zunehmenden Akzeptanz der Massenmigration in den traditionell christlichen Kontinent durch die Politiker zusammenarbeiten sollte.

„Alle Migranten, die in Europa ankommen, sind mittellos, ohne Arbeit, ohne Würde… Ist es das, was die Kirche will?“, fragte er. „Die Kirche kann nicht mit dieser neuen Form der Sklaverei zusammenarbeiten, die zur Massenmigration geworden ist. Wenn der Westen auf diese fatale Weise weitermacht, besteht die große Gefahr, dass er aufgrund des Geburtenmangels verschwindet und von Ausländern überfallen wird, so wie Rom von Barbaren überfallen wurde“.

Gefahr der Islamisierung

Sarah fügte hinzu: „Mein Land ist mehrheitlich muslimisch. Ich glaube, ich weiß, von welcher Realität ich spreche.“

Sarahs Äußerungen stehen in krassem Gegensatz zu denen des verstorbenen Papst Franziskus zu diesem Thema. Franziskus hat wiederholt den überragenden Wert der Migration betont und insbesondere die europäischen Länder dazu ermutigt, ihre Grenzen für Migranten aus der Dritten Welt zu öffnen. Viele befürchten, dass Papst Leo leider hier ganz ähnlich, ja vielleicht noch etremer denkt:

Katholische Identität nicht „auf dem Altar eines technokratischen und staatenlosen Europas“ opfern

Sarah ist viel skeptischer, ob die Kirche der Einwanderung gegenüber offen sein sollte. Er nannte das Beispiel Polens, eines katholischen Landes, das eine strenge Einwanderungspolitik verfolgt, und sagte, er habe das Land aufgefordert, seine polnische und katholische Identität nicht „auf dem Altar eines technokratischen und staatenlosen Europas“ zu opfern.

„Europa darf realisieren, dass jeder Mensch von Gott geschaffen wurde, um an einem bestimmten Ort zu sein, mit seiner Kultur, seinen Traditionen und seiner Geschichte“, sagte der Kardinal der Zeitung. „Dieser derzeitige Wunsch, die Welt zu globalisieren, indem man die Nationen, die Besonderheiten unterdrückt, ist reiner Wahnsinn.“

