(Michael Klein) Offenkundig ist das, was die Süddeutsche Zeitung als „hybriden Krieg“ verkaufen will, um weiter an der Kriegsspirale zu drehen und Bereitschaft zu produzieren, gegen Putin in den Krieg zu ziehen, oder doch zumindest weitere Steuermilliarden in der Ukraine zu verschleudern oder in den Rachen der Waffenproduzenten zu stopfen, etwas, das bereits in Brandanschlägen auf Polizeifahrzeuge mündet,

Denn bei den ausgebrannten Autos, die der Bebilderung des „hybriden Krieges“ dienen, den „Putin“ führen soll, handelt es sich um die Autos der Diensthundestaffel in der Angerlohstraße 111 im Münchner Stadtteil Allach-Untermenzing.

Dort wurde in der Nacht von 24. zum 25 Januar 2025 ein Brandanschlag verübt und dabei 23 Dienstfahrzeuge zerstört. Nun fragt man sich natürlich, was Putin, ein als Hundeliebhaber bekannter Präsident, gegen Hunde im Dienst der Münchner Polizei haben kann und die Antwort, die die Alpenprawda nahelegen will: Hybrider Krieg, Chaos, Angst schaffen, die Bevölkerung terrorisieren …

Spektrum extremistisch Irrer

Aber, im Zusammenhang mit dem Brandanschlag ermittelt eine Sonderkommission der bayerischen Polizei (die Sonderkommission „Raute“), die sich mit der Aufklärung einer Serie von Brandstiftungen und anderen Straftaten gegen kritische Infrastruktur in München und Umgebung seit 2019 beschäftigt, denn der Brandanschlag auf die Polizeiautos ist nicht der erste, er ist einer in einer Reihe von zwischenzeitlich 43 Brandanschlägen auf Funkmasten, Bahnanlagen und andere Infrastruktur-Einrichtungen in und um München.

Die Ziele der Brandanschläge weisen bereits in eine bestimmte politische Ecke und ein bestimmtes Spektrum extremistischer Irrer, deren einzige Form, sich ihrer Existenz zu vergewissern, darin besteht, zu zerstören und zu schädigen: Linksextremisten.

Keine hybride Kriegsführung der Russen

Und genau dort, unter Linksextremisten suchen die Ermittler die Täter, und genau in diesen Kreisen wurden sie Ende Februar im Zuge einer Razzia fündig, in deren Verlauf es zu zwei Festnahmen kam, Personen, die bereits mit entsprechenden Straftaten aus ideologischer Idiotie heraus begangen, aktenkundig sind.

Also keine hybride Kriegsführung von Russen, sondern hausgemachte Idioten von Links sind nach Ansicht der Polizei für die Serie von Brandanschlägen, in deren Reihe der Brandanschlag auf die Fahrzeuge der Diensthundestaffel gehört, verantwortlich.

