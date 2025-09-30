Stadt Berlin finanziert Islamismus-Fest

(David Berger) Kaum ist das umstrittene, von antisemitischen Elementen nur so strotzende Rap-Konzert, das der ZDF-Moderator Jan Böhmermann organisiert hatte und ausgerechnete am 7. Oktober stattfinden sollte, nach heftiger Kritik v.a. aus den alternativen Medien abgesagt worden, wartet das von Wegner (CDU) regierte Berlin mit dem nächsten Islamismus-Skandal auf:

Die Stadt Berlin veranstaltet und finanziert (natürlich mit Steuergeld) ein islamistisches Fest, bei dem Kindern die Auslöschung Israels beigebracht wird. Dabei malen die Kinder palästinensische Flaggen.

Wie in Gaza und Ramallah

Politisch verantwortlich ist die Lebensgefährtin von Bürgermeister Kai Wegner, Katharina Günther-Wünsch. In Berlin ist nicht nur sehr viel Platz für Antisemitismus, in Berlin wird schon der Judenhass der Kleinsten staatlich gefördert wie in Gaza und Ramallah.

Pauline Voss in unserem Tweet des Tages:

Der Staat wirkt an der islamistischen Radikalisierung aktiv mit. Die Stadt Berlin veranstaltet und finanziert ein Islamismus-Fest, bei dem Kinder Palästina-Flaggen malen und Besucher Shirts erstehen können, auf denen Israel von der Landkarte ausgelöscht wird. pic.twitter.com/qU6DJiopRY — Pauline Voss (@Pauline__Voss) September 30, 2025

Berlin paktiert mit den Islamisten gegen Israel

In einem weiteren Kommentar schreibt Voss:

„Israels Krieg gegen die Hamas ist dem piefigen linken Bürgertum hierzulande ein willkommener Anlass, um die deutsche Staatsräson endlich mit dem noch immer tief sitzenden Antisemitismus zu vereinen und gegen die Juden zu wenden. In seiner „Jüdischen Weltgeschichte“ erklärt der Historiker Michael Wolffsohn: „Einst wurde der wehrlose Jude verachtet, heute der wehrhafte.“

Noch immer muss der wehrhafte Jude als Täter herhalten, selbst wenn er zum Opfer des schlimmsten Pogroms seit 1945 wird. Welche Gefahr vom Islamismus ausgeht, davor verschließt die neue deutsche Anti-Israel-Allianz nur allzu gerne die Augen: Sowohl die Gefährdungslage für Juden im Nahen Osten als auch hierzulande wird heruntergespielt, lieber paktiert man mit den Islamisten.“ (Quelle)

