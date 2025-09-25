Donnerstag, 25. September 2025
Trump lässt Biden-Porträt durch Foto von Unterschriftenautomat ersetzen

(c) White House/X
David Berger
By David Berger
193

(David Berger) Unser Foto der Woche kommt direkt aus dem Weißen Haus. Es zeigt einen Ausschnitt aus der neuen Fotogalerie im Säulengang des Weißen Hauses. An Stelle des Trump-Vorgängers Biden hängt nun ein Bild des sogenannten „Autopens“, des Unterschriftenautomaten mit dem man die Signatur auf dessen Dokumente setzte.

👀 https://t.co/jE2Vm7UdjL pic.twitter.com/CJ3yQBtPGQ

— The White House (@WhiteHouse) September 24, 2025

„Einer der größten Skandale der US-Geschichte“

Trump unterstellt Biden immer wieder, gegen Ende seiner Amtszeit zu gebrechlich gewesen zu sein, um das Präsidentenamt auszuüben. Er wirft Bidens Mitarbeitern vor, den Unterschriftenautomaten genutzt zu haben, um Bidens Signatur unter offizielle Dokumente zu setzen. Kürzlich nannte er dies einen der größten „Skandale“ der US-Geschichte. (Quelle).

***

