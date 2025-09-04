Donnerstag, 4. September 2025
(c) Screenshot YT
Rechtsstaat

Keine radikale linke Aktivistin ans Bundesverfassungsgericht: Stimmen Sie gegen Ann-Katrin Kaufhold

David Berger
By David Berger
3

Die SPD versucht, Ann-Katrin Kaufhold und eine noch nicht namentlich benannte zweite linke Juristin als neue Richterinnen ans Bundesverfassungsgericht zu bringen. Diese beiden würden für die nächsten 12 Jahre jedes linke Gesetz für verfassungskonform erklären und jedes konservative Gesetz kippen. Es käme einer feindlichen Übernahme des Verfassungsgerichts gleich.

Konkret hat Ann-Katrin Kaufhold bereits mehrmals öffentlich erklärt, dass sie glaubt, Richter sollten Politik machen. Zum Thema Klimaschutz schrieb sie, Gerichte seien „wirkmächtige Akteure“. Da Richter nicht auf Wahlen schielen müssten, könnten sie Entscheidungen treffen „die langfristig schützen, kurzfristig aber belastend wirken“.

Mit dieser Einstellung ist Kaufhold als Verfassungsrichterin ungeeignet. Sie würde versuchen, vom Richtertisch aus die Politik zu bestimmen.

Bei der Familienpolitik vertritt Kaufhold die Ansicht, unbegrenzt viele Erwachsene könnten sich das Sorgerecht für ein Kind teilen, weil das Bundesverfassungsgericht „keine Obergrenze gezogen“ habe. Das geht noch weiter als Marco Buschmanns gescheitertes Mehrelterngesetz, das bis zu vier Elternteile auf der Geburtsurkunde erlaubt hätte.

Ann-Katrin Kaufhold darf auf keinen Fall Verfassungsrichterin werden. Unterzeichnen Sie deshalb diese Petition und fordern Sie die Abgeordneten von CDU und CSU auf, gegen diese Kandidatin zu stimmen!

Eine Petition mit über 148.000 Unterschriften hat im Juli dieses Jahres verhindert, dass die Abtreibungs-Befürworterin Frauke Brosius-Gersdorf Verfassungsrichterin geworden wäre. Circa 50 Unionsabgeordnete stellten sich gegen jene Kandidatin.

Dasselbe können wir noch einmal erreichen. Unterzeichnen Sie gleich jetzt und teilen Sie anschließend diese Petition, damit wir so viele Unterschriften wie möglich sammeln können!

 

Entdecke mehr von Philosophia Perennis

Melde dich für ein Abonnement an, um die neuesten Beiträge per E-Mail zu erhalten.

Vorheriger Artikel
Angriffe auf Obdachlose: 75 Prozent der Tatverdächtigen sind Ausländer
David Berger
David Bergerhttps://philosophia-perennis.com/
David Berger (Jg. 1968) war nach Promotion (Dr. phil.) und Habilitation (Dr. theol.) viele Jahre Professor im Vatikan. 2010 Outing: Es erscheint das zum Bestseller werdende Buch "Der heilige Schein". Anschließend zwei Jahre Chefredakteur eines Gay-Magazins, Rauswurf wegen zu offener Islamkritik. Seit 2016 Blogger (philosophia-perennis) und freier Journalist (u.a. für die Die Zeit, Junge Freiheit, The European).

Trending

VERWANDTE ARTIKEL

ÜBER PHILOSOPHIA PERENNIS

  • Philosophia Perennis versteht sich als liberal-konservativer Blog, der durch den katholischen Hintergrund seines Gründers geprägt ist. Der liberale Aspekt des Kampfes für die Freiheit der Einzelperson, die Menschenrechte und gegen die Übergriffigkeit des Staates wurde während der Corona-Krise zu einem ganz zentralen Leitmotiv des Blogs.
  • Grundlage für unser Arbeiten sind – neben journalistischen Grundregeln – Werte und Wahrheiten, welche über die Zeit hinweg gültig sind und ihren Ursprung in der europäischen, jüdisch-christlichen Tradition haben. Eng verwandt sind diese Überzeugungen mit den Werten der deutschen Verfassung bzw. des Grundgesetzes, dessen Verteidigung eines unserer zentralen Anliegen ist.
  • Unser Engagement speist sich aus der Verantwortung, diese Werte auch für künftige Generationen zu erhalten. Folglich stehen wir gegen jeden Totalitarismus, ob Nationalsozialismus, Kommunismus oder Islamismus. Wir stehen für Freiheit und Recht.
  • Wir stehen gegen die ungerechte Diskriminierung von Menschen aufgrund ihrer Hautfarbe, ihres Geschlechts und ihrer sexuellen Orientierung, aber auch ihrer Religion oder ihrer politischen Überzeugung.
  • Philosophia Perennis möchte Themen und Menschen eine Stimme geben, die in den Mainstreammedien ganz bewusst totgeschwiegen werden. Dabei legen wir Wert auf absolute Unabhängigkeit. Gelder von Parteien nehmen wir auch nicht indirekt entgegen. Auch auf Werbekunden verzichten wir in diesem Sinne ganz bewusst. Wir finanzieren uns ausschließlich durch die komplett freiwilligen und an keine inhaltliche Ausrichtung oder Leistungen gebundenen Schenkungen („Spenden“) unserer Leser.

Kontaktieren Sie uns: davidbergerberlin@gmail.com

David Berger
David Berger
David Berger (Jg. 1968) war nach Promotion (Dr. phil.) und Habilitation (Dr. theol.) viele Jahre Professor im Vatikan. 2010 Outing: Es erscheint das zum Bestseller werdende Buch "Der heilige Schein". Anschließend zwei Jahre Chefredakteur eines Gay-Magazins, Rauswurf wegen zu offener Islamkritik. Seit 2016 Blogger (philosophia-perennis) und freier Journalist (u.a. für die Die Zeit, Junge Freiheit, The European).

RECHTSTEXTE

Impressum

Datenschutzerklärung

WAS ANDERE ÜBER UNS SAGEN

  • Leitmedium der Alternativen (correctiv)
  • Darkroom-Hedonismus (rechtsextreme Szene)
  • We need people like you (Steve Bannon)

FOLGEN SIE UNS!