Freiheit, Privatsphäre, Sicherheit: Lasst uns unser Bargeld!

Bargeld ist Freiheit. Bargeld ist Privatsphäre. Bargeld ist Sicherheit. Die EZB plant den digitalen Euro. Das klingt harmlos – ist es aber nicht. Es droht:

Das Ende des anonymem Bezahlens

Totale Kontrolle über jede Transaktion

Programmierbares Geld: Zahlungen können gesteuert oder gesperrt werden

Eine heimliche Währungsreform – wie damals beim Wechsel von der D-Mark zum Euro, als alles teurer wurde

Ohne Bargeld sind wir vollständig abhängig von Banken und Politik. Wollen wir wirklich zulassen, dass unsere Freiheit so verschwindet?

Bargeld ist Freiheit – und diese Freiheit steht auf dem Spiel.

Jetzt ist die Zeit, Nein zu sagen.

Jetzt ist die Zeit, das Bargeld zu verteidigen. Für uns und unsere Kinder!

Bargeld muss als gesetzliches Zahlungsmittel uneingeschränkt erhalten bleiben – jetzt und in Zukunft!

Währungswettbewerb statt Zwangsmonopol! Freiheit – auch beim Geld.

Unterstützen Sie diese Petition mit Ihrer Unterschrift, um unsere Freiheit, unsere Privatsphäre und unser Recht auf Bargeld zu schützen!