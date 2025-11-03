Montag, 3. November 2025
(c) Pixabay CC0
Freiheitsbewegung

Freiheit, Privatsphäre, Sicherheit: Lasst uns unser Bargeld!

David Berger
By David Berger
0

Bargeld ist Freiheit. Bargeld ist Privatsphäre. Bargeld ist Sicherheit. Die EZB plant den digitalen Euro. Das klingt harmlos – ist es aber nicht. Es droht:

  • Das Ende des anonymem Bezahlens
  • Totale Kontrolle über jede Transaktion
  • Programmierbares Geld: Zahlungen können gesteuert oder gesperrt werden
  • Eine heimliche Währungsreform – wie damals beim Wechsel von der D-Mark zum Euro, als alles teurer wurde
  • Ohne Bargeld sind wir vollständig abhängig von Banken und Politik. Wollen wir wirklich zulassen, dass unsere Freiheit so verschwindet?

Bargeld ist Freiheit – und diese Freiheit steht auf dem Spiel.

Jetzt ist die Zeit, Nein zu sagen.

Jetzt ist die Zeit, das Bargeld zu verteidigen. Für uns und unsere Kinder!

  • Bargeld muss als gesetzliches Zahlungsmittel uneingeschränkt erhalten bleiben – jetzt und in Zukunft!
  • Währungswettbewerb statt Zwangsmonopol! Freiheit – auch beim Geld.

Unterstützen Sie diese Petition mit Ihrer Unterschrift, um unsere Freiheit, unsere Privatsphäre und unser Recht auf Bargeld zu schützen!

Hier unterzeichnen

Entdecke mehr von Philosophia Perennis

Melde dich für ein Abonnement an, um die neuesten Beiträge per E-Mail zu erhalten.

Vorheriger Artikel
Wie Außenminister Wadepuhl den Interessen Deutschlands schadet
David Berger
David Bergerhttps://philosophia-perennis.com/
David Berger (Jg. 1968) war nach Promotion (Dr. phil.) und Habilitation (Dr. theol.) viele Jahre Professor im Vatikan. 2010 Outing: Es erscheint das zum Bestseller werdende Buch "Der heilige Schein". Anschließend zwei Jahre Chefredakteur eines Gay-Magazins, Rauswurf wegen zu offener Islamkritik. Seit 2016 Blogger (philosophia-perennis) und freier Journalist (u.a. für die Die Zeit, Junge Freiheit, The European).

Trending

VERWANDTE ARTIKEL

ÜBER PHILOSOPHIA PERENNIS

  • Philosophia Perennis versteht sich als liberal-konservativer Blog, der durch den katholischen Hintergrund seines Gründers geprägt ist. Der liberale Aspekt des Kampfes für die Freiheit der Einzelperson, die Menschenrechte und gegen die Übergriffigkeit des Staates wurde während der Corona-Krise zu einem ganz zentralen Leitmotiv des Blogs.
  • Grundlage für unser Arbeiten sind – neben journalistischen Grundregeln – Werte und Wahrheiten, welche über die Zeit hinweg gültig sind und ihren Ursprung in der europäischen, jüdisch-christlichen Tradition haben. Eng verwandt sind diese Überzeugungen mit den Werten der deutschen Verfassung bzw. des Grundgesetzes, dessen Verteidigung eines unserer zentralen Anliegen ist.
  • Unser Engagement speist sich aus der Verantwortung, diese Werte auch für künftige Generationen zu erhalten. Folglich stehen wir gegen jeden Totalitarismus, ob Nationalsozialismus, Kommunismus oder Islamismus. Wir stehen für Freiheit und Recht.
  • Wir stehen gegen die ungerechte Diskriminierung von Menschen aufgrund ihrer Hautfarbe, ihres Geschlechts und ihrer sexuellen Orientierung, aber auch ihrer Religion oder ihrer politischen Überzeugung.
  • Philosophia Perennis möchte Themen und Menschen eine Stimme geben, die in den Mainstreammedien ganz bewusst totgeschwiegen werden. Dabei legen wir Wert auf absolute Unabhängigkeit. Gelder von Parteien nehmen wir auch nicht indirekt entgegen. Auch auf Werbekunden verzichten wir in diesem Sinne ganz bewusst. Wir finanzieren uns ausschließlich durch die komplett freiwilligen und an keine inhaltliche Ausrichtung oder Leistungen gebundenen Schenkungen („Spenden“) unserer Leser.

Kontaktieren Sie uns: davidbergerberlin@gmail.com

David Berger
David Berger
David Berger (Jg. 1968) war nach Promotion (Dr. phil.) und Habilitation (Dr. theol.) viele Jahre Professor im Vatikan. 2010 Outing: Es erscheint das zum Bestseller werdende Buch "Der heilige Schein". Anschließend zwei Jahre Chefredakteur eines Gay-Magazins, Rauswurf wegen zu offener Islamkritik. Seit 2016 Blogger (philosophia-perennis) und freier Journalist (u.a. für die Die Zeit, Junge Freiheit, The European).

RECHTSTEXTE

Impressum

Datenschutzerklärung

WAS ANDERE ÜBER UNS SAGEN

  • Leitmedium der Alternativen (correctiv)
  • Darkroom-Hedonismus (rechtsextreme Szene)
  • We need people like you (Steve Bannon)

FOLGEN SIE UNS!