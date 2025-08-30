Samstag, 30. August 2025
Tweet des Tages

NRW-Wahl: Vier AfD-Kandidaten plötzlich verstorben

Symbolfoto (c) Pixabay CC0
David Berger
By David Berger
49

(David Berger) Der Kampf „gegen rechts“ nimmt immer extremere Formen an, je mehr die herrschende „Elite“ fürchten muss, ihre Macht zu verlieren und eventuell gar vor Gericht und im Gefängnis zu landen. Da bleibt es auch nicht aus, dass man sich bei so mancher seltsam anmutenden Nachricht fragt: Realität oder Paranoia?

Käme der Hinweis nicht von einem ebenso sachlichen wie wissenschaftlich anerkannten Professor wie Stefan Homburg, hätte ich daher folgenden Tweet gar nicht zu jenem des Tages gemacht:

„Laut WDR sind vier AfD-Kandidaten, die nicht ausgeschlossen wurden, unmittelbar vor der NRW-Kommunalwahl verstorben: Blomberg, Rheinberg, Schwerte, Bad Lippspringe. Statistisch fast unmöglich.“

Laut @WDR sind vier @AfD-Kamof gegen rechtsKandidaten, die nicht ausgeschlossen wurden, unmittelbar vor der NRW-Kommunalwahl verstorben: Blomberg, Rheinberg, Schwerte, Bad Lippspringe. Statistisch fast unmöglich. https://t.co/zpGdUGAbo9

— Stefan Homburg (@SHomburg) August 29, 2025

„Nazis töten“ bzw. vergiften

Es handelt sich bei den plötzlich und unerwartet Verstorbenen um Wolfgang Seitz (Rheinberg, 59 Jahre), Wolfgang Klinger (Schwerte, 71 oder 72 Jahre), Stefan Berendes (Bad Lippspringe, 59 Jahre) und Ralph Lange (Blomberg, 66 oder 67 Jahre). „Keine typischen Sterbealter. Rätselhaft.“ dazu Homburg. Wie schon bei Corona üblich, wird hier sicher keine Autopsie angeordnet werden. Verständlich, denn so Homburg weiter: „Es gibt Spekulationen über Vergiftungen, aber nichts Offizielles, was ich posten könnte.“

Und kein Geringerer als Dr. Markus Krall fragt: „Was geht hier vor? Ich traue der Stasi mittlerweile JEDE Schweinerei zu.“ Zumal, so möchte man ergänzen, die Plakate mit dem missverständlichen Aufruf „Nazis töten“ aus dem linken Lager von der Justiz zuletzt als zulässig beurteilt wurden.

Entdecke mehr von Philosophia Perennis

Melde dich für ein Abonnement an, um die neuesten Beiträge per E-Mail zu erhalten.

Vorheriger Artikel
Matussek: Katholiken auf der regenbogenfarbenen Rutschbahn in die Hölle
David Berger
David Bergerhttps://philosophia-perennis.com/
David Berger (Jg. 1968) war nach Promotion (Dr. phil.) und Habilitation (Dr. theol.) viele Jahre Professor im Vatikan. 2010 Outing: Es erscheint das zum Bestseller werdende Buch "Der heilige Schein". Anschließend zwei Jahre Chefredakteur eines Gay-Magazins, Rauswurf wegen zu offener Islamkritik. Seit 2016 Blogger (philosophia-perennis) und freier Journalist (u.a. für die Die Zeit, Junge Freiheit, The European).

Trending

VERWANDTE ARTIKEL

ÜBER PHILOSOPHIA PERENNIS

  • Philosophia Perennis versteht sich als liberal-konservativer Blog, der durch den katholischen Hintergrund seines Gründers geprägt ist. Der liberale Aspekt des Kampfes für die Freiheit der Einzelperson, die Menschenrechte und gegen die Übergriffigkeit des Staates wurde während der Corona-Krise zu einem ganz zentralen Leitmotiv des Blogs.
  • Grundlage für unser Arbeiten sind – neben journalistischen Grundregeln – Werte und Wahrheiten, welche über die Zeit hinweg gültig sind und ihren Ursprung in der europäischen, jüdisch-christlichen Tradition haben. Eng verwandt sind diese Überzeugungen mit den Werten der deutschen Verfassung bzw. des Grundgesetzes, dessen Verteidigung eines unserer zentralen Anliegen ist.
  • Unser Engagement speist sich aus der Verantwortung, diese Werte auch für künftige Generationen zu erhalten. Folglich stehen wir gegen jeden Totalitarismus, ob Nationalsozialismus, Kommunismus oder Islamismus. Wir stehen für Freiheit und Recht.
  • Wir stehen gegen die ungerechte Diskriminierung von Menschen aufgrund ihrer Hautfarbe, ihres Geschlechts und ihrer sexuellen Orientierung, aber auch ihrer Religion oder ihrer politischen Überzeugung.
  • Philosophia Perennis möchte Themen und Menschen eine Stimme geben, die in den Mainstreammedien ganz bewusst totgeschwiegen werden. Dabei legen wir Wert auf absolute Unabhängigkeit. Gelder von Parteien nehmen wir auch nicht indirekt entgegen. Auch auf Werbekunden verzichten wir in diesem Sinne ganz bewusst. Wir finanzieren uns ausschließlich durch die komplett freiwilligen und an keine inhaltliche Ausrichtung oder Leistungen gebundenen Schenkungen („Spenden“) unserer Leser.

Kontaktieren Sie uns: davidbergerberlin@gmail.com

David Berger
David Berger
David Berger (Jg. 1968) war nach Promotion (Dr. phil.) und Habilitation (Dr. theol.) viele Jahre Professor im Vatikan. 2010 Outing: Es erscheint das zum Bestseller werdende Buch "Der heilige Schein". Anschließend zwei Jahre Chefredakteur eines Gay-Magazins, Rauswurf wegen zu offener Islamkritik. Seit 2016 Blogger (philosophia-perennis) und freier Journalist (u.a. für die Die Zeit, Junge Freiheit, The European).

RECHTSTEXTE

Impressum

Datenschutzerklärung

WAS ANDERE ÜBER UNS SAGEN

  • Leitmedium der Alternativen (correctiv)
  • Darkroom-Hedonismus (rechtsextreme Szene)
  • We need people like you (Steve Bannon)

FOLGEN SIE UNS!