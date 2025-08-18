Nach islamistischem Anschlag: Von Medien vergessenes Opfer geehrt

Was wurde eigentlich aus Konrad, der beim islamistischen Anschlag auf Michael Stürzenberger in Mannheim schwer verletzt wurde? Den Medien war er egal. Auf der letzten Kundgebung in Karlsruhe ist er nun noch mal extra von der BPE geehrt worden.

