Trotz Großdemo gegen rechts: Erneut PKW-Terrorakt in Mannheim

(David Berger) Am zentralen Paradeplatz in Mannheim hat es offensichtlich erneut einen Autoterroranschlag gegeben: Eine bewaffnete Person ist mit einem PKW mit hoher Geschwindigkeit in eine Menschenmenge gerast.

Augenzeugen zufolge sind am Tatort zahlreiche Trümmer zusehen, mindestens zwei Person sollen getötet und abgedeckt unter einer Plane auf dem Platz gelegen haben. Die ganze Innenstadt wimmelt von schwer bewaffneten Polizisten, überall sind Martinshörner zu hören. Die Menschen sollen die Innenstadt meiden.

Hier flüchten die Menschen vor dem Terrorfahrer

Zahlreiche Videos verbreiten sich derzeit in den sozialen Medien, die die Panik der Menschen zeigen:

#Mannheim : Hier flüchten die Menschen vor dem Terror-Fahrer! Immer mehr Videos zeigen die schrecklichen Ereignisse in der Mannheimer Fußgängerzone. Hier ist zu sehen, wie dutzende Menschen vor dem Terror-Fahrer flüchten. Nicht jeder konnte ihm jedoch entkommen, es soll… pic.twitter.com/5dwglB3q8k — Jürgen Elsässer (@JurgenElsasser) March 3, 2025

Fotos von abgetrennten Gliedmaßen, die überall am Tatort auf dem Asphalt herumliegen, schockieren die Menschen weltweit. Ein Augenzeuge berichtet, dass er mit angesehen hat, wie zwei Mädchen auf der Straße lagen, denen die Beine komplett abgetrennt waren.

Intensivstation ruft Notstand aus

Die Intensivstation des Mannheimer Universitätskrankenhauses hat den Katatsrophenfall ausgerufen, sodass man von sehr vielen schwer Verletzten ausgehen muss (Bild: 25 verletzt, davon 15 schwer.)

Der Täter war zunächst flüchtig, die Polizei soll aber inzwischen gefasst haben. Insiderinformationen zufolge soll der mutmaßliche Täter von Mannheim angeblich ein ca. 1,70m großer Mann mit Bart und dunklem Hauttyp sein, aber einen deutschen Pass besitzen.

Die Wahrscheinlichkeit, dass es sich erneut um islamistischen Asylbewerber handelt, ist groß, zumal der Ramadan vor zwei Tagen begonnen hat. Augenzeugen sprechen davon, dass er „Alahu akbar“ gerufen hat. Auch Hinweise auf eine Herkunft aus Afghanistan gibt es bereits. Potentielle Täter werden, seit die Bundestagswahl vorbei ist, erneut in großen Mengen aus Afghanistan eingeflogen. Der „Islamische Staat“ hatte erst vor kurzem seine Anhänger in Europa dazu aufgerufen, Terror durch Messer- und PKW-Anschläge mit möglichst vielen „Ungläubigen“ zu verüben.

Wie lange noch?

Julian Andrat hat darauf hingewiesen, dass es erst vor zwei Wochen in der Stadt, die vor einigen Monaten Schauplatz des blutigen Anschlags auf den Islamkritiker Michael Stürzenberger wurde, eine große Demo gegen rechts gab:

„Blutiger Anschlag in Mannheim, zwei Wochen nach der „Demo gegen Rechts“: Wer heute hinter der Hundemaske marschiert, sitzt mit am Steuer. Wer den Regenbogen schwenkt, organisiert die Zersetzung. Wie lange schaut ihr noch zu, bis ihr erkennt, dass das kein Zufall ist?“

Blutiger Anschlag in #Mannheim, zwei Wochen nach der „Demo gegen Rechts“: Wer heute hinter der Hundemaske marschiert, sitzt mit am Steuer. Wer den Regenbogen schwenkt, organisiert die Zersetzung. Wie lange schaut ihr noch zu, bis ihr erkennt, dass das kein Zufall ist?… pic.twitter.com/0eAzLJG9Hl — Julian Adrat (@JulianAdrat) March 3, 2025

Vom Krankenbett aus hat Papst Franziskus bzw. seine Presseabteilung – exakt während der Terror in Mannheim stattfand – getwittert: „Als Thema für den 111. Welttag der Migranten und Flüchtlinge habe ich „Migranten: Missionare der Hoffnung“ gewählt. Viele Migranten und Flüchtlinge bezeugen die Hoffnung durch ihr Vertrauen in Gott.“

Am Mittwoch werden von Baerbock 175 weitere Afghanen eingeflogen

Tichys Einblick hat aus aktuellem Anlass noch einmal eine Übersicht der PKW-Attentate der letzten Wochen zusammengestellt: „Zuletzt hatte es in Deutschland eine Reihe von Angriffen und Terroranschlägen von Einzeltätern gegeben. Mehrmals wurden dabei Autos als Tatwaffe genutzt: Unter anderem war 2024 kurz vor Weihnachten der Saudi Taleb A. in eine Menschenmenge auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt gefahren. Er tötete sechs Menschen, 86 Menschen wurden schwerstverletzt, Hunderte weitere erlitten ebenfalls Verletzungen. Erst am 13. Februar fuhr in München ein 24-jähriger Afghane mit seinem Auto in eine Demonstration der Gewerkschaft ver.di, und verletzte mindestens 39 Menschen. Eine Frau und ihr zweijähriges Kind erlagen später im Krankenhaus ihren Verletzungen.“ (Quelle)

Wie man es auch dreht: Die dauernden, nichtssagenden Beileidsbekundungen der deutschen Altparteienpolitiker und die staatlich finanzierten Demos „gegen rechts“, verbunden mit der festen Zusage von Merz, dass es außer der Brandmauer keine Grenzen gibt sowie seit den Bundestagswahlen erneut aufgenommenen Flüchtlingsimportflügen aus Afghanistan bzw. Pakistan, scheinen wenig geeignet, den Schutz der Bevölkerung vor importierter Gewalt aufzuhalten.

