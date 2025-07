Gloria von Thurn und Taxis: Es gab keine Ausladung von Weidel

(David Berger) In einem Live-Interview mit NIUS hat Gloria von Thurn und Taxis soeben die Berichte, die v.a. von der Springer-Presse zur Ausladung Weidels veröffentlicht wurden, richtig gestellt. Danach hat die Sängerin Vicky Leandros ein äußerst schlechtes Bild abgegeben.

Die treibenden Kräfte, die den Skandal verursachten, waren offensichtlich die Sängerin Leandros und das Restaurant, das für die Verköstigung der Gäste zuständig war. Gloria selbst sei dem Auftritt der Schlagersängerin ganz gern fern geblieben, die schon einmal politisch Schiffbruch erlitt, als sie vergeblich versuchte über die sozialistische Pasok griechische Kultusministerin zu werden.

Auch die Polizei sei beteiligt gewesen: sie habe das Restaurant gewarnt, man könne die Sicherheit der Gäste nicht gewährleisten. Die Polizei hat nachher dementiert, derartiges gesagt zu haben. Es steht aber der Verdacht im Raum, dass die Polizei die Information, dass Weidel kommt, an die Presse weitergeleitet und so die aggressiven Demonstrationen indirekt provoziert hat.

Schmährede gegen Weidel geplant

Das Restaurant hatte – so Gloria – angekündigt, die geladenen Ehrengäste nicht zu verköstigen, sollte Weidel dabei sein. Und Vicky Leandros soll sofort als sie von Weidels Anwesenheit erfuhr, zur Bild gelaufen sein, um dort ihren Widerstand gegen Weidel anzukündigen: sie plane eine Rede gegen Weidel von der Bühne herab vorzulesen statt „The wir fahr nach Lodz“ zu singen. Dass sie sich dabei mit den dümmlichen, von Steuergeldern finanzierten Demonstranten der Antifa /NGO (Foto l.) gemein machte, scheinte sie nicht zu stören. Die Interpretin des wunderbaren Liedes „Ich liebe das Leben“ im Boot mit denen, die für die Kultur des Todes stehen… Das kann man sich nicht ausdenken!

Daraufhin habe man beschlossen, gar nicht der Schlagersängerin zuzuhören, was man ohnehin nur über sich hätte ergehen lassen, und stattdessen im Schloß Emmeran statt im Hof eine exklusive Fete steigen zu lassen. Das sei dann ein Riesenspaß gewesen, bei dem Weidel von den Gästen gefeiert wurde. Zuvor habe man gemeinsam eine heilige Messe in der Gruft des Schlosses besucht. Einige Gäste aus der ersten Reihe verließen das Konzert aus Protest, als Leandros zu singen anfing.

Und dann doch vor AfD gesungen

Weil Menschen, die canceln aufgrund ihrer Denkfähigkeit meistens etwas eingeschränkt sind, kann man sie leicht reinlegen. Nicht nur, dass die wichtigsten Promis lieber am Dinner mit Gloria und Alice teilnahmen und daher zusammen mit der von allen erwarteten Fürstin in den Reihen des Schlosshofes fehlten, als unsterbliche Werke der Kultur wie „Theo, wir fahrn nach Lodz“ erklangen. Am Ende sang die Leandros dann doch vor der AfD: Unter den Hörern sollen auch zahlreiche Sympathisanten der AfD und sogar die Regensburger AfD-Abgeordnete gewesen sein. Eine Gast bei der Veranstaltung in einer Mail an PP: „Hätten wir gewusst, was vorgefallen ist, hätten wir sie ausgebuht“.

