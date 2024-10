Unbezahlbares Geschenk: Ein Abend mit Sucharid Bhakdi

(David Berger) Es war ein unvergessliches Geschenk, bei der Geburtstagsgala für Max Otte einen ganzen Abend neben dem großen und mutigen Sucharid Bhakdi, dem mutigsten und klügsten Kritiker des Corona-Verbrechens, sitzen zu dürfen: Selbstlos hat er Millionen Menschen das Leben gerettet. Daher möchte ich dieses gemeinsame Foto zum PP-Foto der Woche machen.

Mit einer famosen Gala auf dem legendären Petersberg bei Bonn hat Max Otte am vergangenen Freitagabend seinen 60. Geburtstag gefeiert. Natürlich habe ich mich sehr gefreut, unter zahlreichen Persönlichkeiten aus Politik, Adel, Wissenschaft, Medien und dem Privatleben Ottes mit dabei sein zu dürfen.

Sorge um die Würde des Menschen

Diese Freude wurde noch einmal dadurch gesteigert, dass ich während der ganzen Gala Sucharid Bhakdi als meinen Tischpartner hatte. Bei aller angemessenen Diskretion darf ich doch vielleicht so viel sagen:

Während er bei Alltagsgesprächen eher zurückhaltend, bescheiden, fast ein wenig schüchtern auf mich wirkte, erwies er sich – als es um die wissenschaftlichen und menschlichen Hintergründe des Corona-Dramas ging – als jener er(-leuchtende) Stern, den wir seit vielen Jahren aus den Medien zu diesem Thema kennen.

Alles, was er sagte, könnte man mit dem Titel „aus ebenso ruhig vorgetragener wie selbstloser Sorge um die Menschen und um die Integrität der Wissenschaft bzw. gegen die kriminelle Aushöhlung der Wahrheit“ überschreiben. Brisant: in der Neuauflage seines Buches (s.u) kann Bhakdi überzeugend beweisen, dass die mRNA-Impfung noch bevor sie überhaupt auf dem Markt war, als ein gigantisches Humanexperiment konzipiert war. Und das in einer Weise, dass sie anhand der internationale Richtlinien für die Durchführung und Zulässigkeit von Menschenversuchen als kriminell im höchsten Maße anzusehen sind.

Weisheit und Wissenschaft

Immer wieder hatte ich den wunderbaren Eindruck, hier mit einem der wenigen wirklich „Weisen“ zu sprechen, die mir in meinem Leben begegnet sind und zu bereichernden, unvergessenen Sternstunden meiner Vita wurden.

Da das Foto alleine auf X bereits mehr als 5.000 mal geliked, fast tausendmal geteilt wurde und die Kommentare darunter gut zeigen, dass ich mit meiner Würdigung Bhakdis noch untertrieben habe, wollte ich mit diesem Foto meine Freude auch mit meinen Lesern hier teilen.

Wer das neueste Buch eines der ganz großen Helden der Coronazeit noch nicht hat: kann es hier bestellen.

