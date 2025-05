Und wieder eine Verschwörungstheorie, die wahr war!

Was wurde man beschimpft, wenn man Biden als erkennbar senil bezeichnete, und umgekehrt: was wurde geheuchelt und gehetzt in den „Qualitätsmedien“, gegen jeden, der Zweifel an der Amtsfähigkeit von Biden hatte.

Im Nachhinein nun kommt ans Tageslicht, dass er bereits vor seiner Wahl im Jahr 2020 gar nicht mehr amtsfähig war. Was dann eine ganze Reihe neuer Fragen aufwirft. Wenn Biden nur eine beliebig lenk- und manipulierbare Marionette war, die nicht mal wusste, wo sie sich gerade befindet, wer hatte dann eigentlich regiert? Und wer steckte hinter diesem Kartell des Schweigens, das die ganze Welt manipulierte? Die ganze Welt manipulieren KONNTE!

Auslöser ist ein aktuelles Enthüllungsbuch:

Zwei der angesehensten demokratischen (!) Journalisten Amerikas, CNN-Moderator Jake Tapper und Axios-Korrespondent Alex Thomposon, liefern in Hybris (Originaltitel „Original Sin“) eine schonungslose Abrechnung mit einer der skrupellosesten und folgenschwersten Entscheidungen der amerikanischen Politikgeschichte: Joe Bidens Kandidatur zur Wiederwahl – trotz unverkennbarer Anzeichen seines körperlichen und geistigen Verfalls:

„Biden, seine Familie und sein Team haben sich von ihrem Eigeninteresse und der Angst vor einer weiteren Amtszeit Trumps leiten lassen, und deshalb versucht, einen zuweilen verwirrten alten Mann für vier weitere Jahre ins Oval Office zu bringen.“

Jake Tapper und Alex Thompson

Erste Anzeichen dieser Vertuschung, dieses vermutlich größten Skandals in der amerikanischen Politgeschichte, drangen aber schon kurz nach der Wahl an die Öffentlichkeit. So schrieb OE24 unter Berufung auf das Wall Street Journal:

„Die Gesundheit von Joe Biden im Weißen Haus wurde jetzt aufgedeckt: Er soll vom ersten Tag seiner Präsidentschaft an senil gewesen sein.

Einem Enthüllungsbericht zufolge hat das Weiße Haus den sich rapide verschlechternden Geisteszustand von Joe Biden während seiner gesamten Präsidentschaft absichtlich vor der Öffentlichkeit verschwiegen.“

Am 14. Mai 2025 berichtet dann der Spiegel über oben angeführtes Enthüllungsbuch.

„Bereits während seiner Bewerbung um die Präsidentschaft im Jahr 2020, und so auch während seiner Präsidentschaft, habe Biden die Namen langjähriger Mitarbeiter und Verbündeter vergessen. So habe er etwa George Clooney nicht erkannt, berühmter Schauspieler und langjähriger Großspender der Demokraten. Bei einer anderen Gelegenheit habe er seinen Gesundheitsminister mit seinem Heimatschutzminister verwechselt.“

Und in der Welt gehen sie auch auf die Hetze gegen Kritiker ein:

„Dass Joe Biden gesundheitlich schwer angeschlagen ist, war seit Beginn seiner Präsidentschaft unübersehbar. Trotzdem wurden Hinweise auf seine Senilität bis zuletzt als rechte Propaganda abgetan.“

Was jeder sehen konnte, wurde als rechte Propaganda diffamiert

Und auch Welt beteiligte sich ursprünglich an diesen politischen Lügen wider jede Vernunft und wider jedes Verantwortungsbewusstsein:

Am 02.02.2024 schrieb der Korrespondent der Welt zu dem, was für jeden sichtbar war: „Das ist Quatsch.“ Am 21.05.2025 reichte er dann die nicht mehr zu verheimlichende Wahrheit nach: „Sein Gedächtnis versagte …“

Wie kann es sein, dass die Medien gleichgeschaltet offenkundige Lügen verbreiten?

Und wie kann es sein, dass es so viele Menschen gibt, die nicht beurteilen, was sie sehen (einen gebrechlichen alten Mann der ganz offensichtlich weder weiß, wo er ist, noch was er eigentlich sagen soll), sondern sich von den Medien erzählen lassen, was sie zu sehen haben. Ein Phänomen, auf dass ich auch schon bei Merz, Macron und Starmer im Zug hinwies. Die Menschen lassen sich erzählen, was sie zu sehen haben, statt einfach selber hinzuschauen. Mit offenen Augen und kritischem Verstand.

Ich habe manchmal den Eindruck, viele meiner Mitmenschen sind schon so konditioniert auf die gefühlten Wahrheiten der komplett gleichgeschalteten Medien, dass man ihnen auch erzählen könnte, der Himmel wäre gelb, und jeder der was anderes sagt, wäre ein Nazi. Und sie würden es bedingungslos glauben und gegen jeden hetzen, der womöglich behauptet, dass der Himmel blau (also quasi AfD) sei.

Und alle hatten mitgemacht

Es gibt ein historisches Wort für diese verantwortunglose und skrupellose Klientel: Mitläufer. Das komplette Umfeld von Biden hatte vertuscht und gelogen, alle seine Günstlinge, die Berater und Parteistrategen, die als Journalisten getarnten demokratischen Schreiberlinge, seine Ehefrau, die wohl auch mal First Lady sein wollte, vermutlich selbst die Putzfrauen und Wachleute im Weißen Haus, und nicht zuletzt alle, die diesen Bullshit unreflektiert geglaubt hatten.

Das Peinlichste aber war die Ordensverleihung durch unseren Präsidentendarsteller. Warum, wieso, weshalb und vor allem WOFÜR?

Aber wer hatte eigentlich die Macht?

Und das ist ja das Erschreckendste an diesen Ereignissen. Wer hatte eigentlich die Macht inne, wenn nicht Biden? Wer traf die Entscheidungen? Wer konnte hinter den Kulissen totale Macht über die Medien, ja die ganze Welt ausüben, sie alle zum Lügen und Heucheln verpflichten?

Und ganz konkret:

– Wer hatte den Ukrainekrieg initiiert, indem das Verhandlungsangebot Putins brüsk abgelehnt wurde und die Ukraine rigoros aufgerüstet wurde, womit Putins rote Linie überschritten wurde.

– Wer hatte die Waffenlieferungen an die Ukraine legitimiert und ist damit mitverantwortlich für die Eskalation im Ukrainekrieg, die inzwischen gut 1 Million Menschen das Leben kostete?

– Wer veranlasste die Öffnung der Grenzen, die, wie Trump es kürzlich formulierte, die USA an den Rand des Abgrunds führten (Parallele zu Deutschland). Trump ist überzeugt, dass Biden niemals so verantwortungslos gewesen wäre, wäre er noch bei Verstand gewesen.

Was Deutschland angeht: Bei Figuren wie Annalena und Nancy stellt sich die Frage nach Verantwortungsbewusstsein natürlich nicht …

