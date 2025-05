Der Held von Hamburg – oder das Wunder der Bilocation

(David Berger) Die Heiligenlegende der Mainstreammedien, nach der der hl. Muhammad zahlreiche Menschen vor einer messerwütenden Frau am Hamburger Hauptbahnhof gerettet haben soll, bekommt derzeit bedenklich Risse: Ist der Held ein Produkt der Künstlichen Intelligenz?

Mit Bilokation (auch Bilocation oder Zweifach-Ortung) bezeichnet man das angebliche Phänomen, dass eine Person zur gleichen Zeit an zwei verschiedenen Orten erscheinen oder sich befinden kann. Es handelt sich um ein Konzept, das vor allem in mystisch-religiösen, spirituellen oder paranormalen Kontexten vorkommt. Und das in der katholischen Kirche einigen Heiligen zugesprochen wird.

So berichten zahlreiche Zeitzeugenberichte, der in Italien hochverehrte Pater Pio sei zur gleichen Zeit in seinem Kloster in San Giovanni Rotondo gewesen und gleichzeitig an anderen Orten, z. B. bei Soldaten im Krieg oder bei Sterbenden, um Trost zu spenden.

Auch bei den Heiligen der globalistischen Weltreligion?

Aber auch die neuen Heiligen der globalistischen Weltreligion scheinen für dieses Phänomen geeignet zu sein. Es geht dabei um einen 19-jähriger Muhammad, der in Hamburg 18 Menschen vor einer Messerangreiferin gerettet haben soll. Und der zum neuen Helden unserer gleichgeschalteten Medien aufgestiegen ist.

Die Bilder, die von genau diesen Medien verbreitet werden, lassen aber starke Zweifel an der Heiligenlegende rund um den hl. Muhammad aufkommen:

Der syrische Held von #Hamburg ist im gleichen Aufzug und gleicher Haltung gleichzeitig an mehreren Orten? Interessant. #HamburgAttack Die KI-Artefakte sind aber noch viel interessanter… Fake oder nicht Fake – das ist hier die Frage: pic.twitter.com/NVwAV0Jm5i — Dr. David Lütke (@DrLuetke) May 26, 2025

