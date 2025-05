Habemus Papam: Kard. Robert Francis Prevost – Leo XIV

(David Berger) Weißer Rauch über der Sixtinischen Kapelle, in aller Welt läuten die Glocken der katholischen Gotteshäuser: Die Welt hat einen neuen Papst! Robert Francis Prevost. Mit ihm geht die bergoglianische Epoche zuende.

Weder progressiv noch konservativ

Er „gilt als ein Kardinal der Mitte. Obwohl US-Amerikaner ist der Ordensmann in Rom, der Kurie und der Weltkirche zu Hause. Zuletzt leitete der 69-Jährige die Vatikanbehörde für Bischöfe, quasi die Personalabteilung der katholischen Weltkirche. In dieser Funktion war Prevost in den vergangenen zwei Jahren zuständig für einen Großteil der Bischofsernennungen weltweit.

Der im September 1955 in Chicago geborene Kirchenmann gilt als diplomatisch, pragmatisch und weitgehend geschätzt bei progressiven wie konservativen Kirchenvertretern. Internationale Erfahrung sammelte er nicht erst durch seine aktuelle Position in der Kurie. 1977 trat er dem Augustinerorden bei und wurde zum Kirchenrechts- Studium nach Rom geschickt. “ (Quelle)

Ein neuer, katholischer Aufbruch

Der erste Eindruck: Die Franziskus-Epoche ist zuende, egal, was der seltsame Berichterstatter der „Tagesschau“ dazu unkt. Schon das äußere Auftreten erinnert mehr an Papst Benedikt XVI. und Johannes Paul II. Die Physiognomie an Papst Paul VI., auch die Tränen, die er tatsächlich auf der Loggia vergoss.

Dazu passt, dass er offensichtlich wirklich ein echter Verehrer der Jungfrau und Gottesmutter Maria ist. Es war kein „Vater unser“, das er mit den Gläubigen betete, sondern das „Ave Maria“. Ausdrücklich erwähnte er das heutige Fest der Rosenkranzkönigin von Pompei. Eine innige Marienverehrung gilt in der katholischen Tradition als Indiz für Rechtgläubigkeit und authentischen Katholizismus.

Auch der Papstname ist ein sehr traditioneller: Der letzte Leopapst (XIII) gilt „zutiefst konservativ“, als der letzte wirkliche Kirchenfürst auf dem Papstthron, macht den hl. Thomas von Aquin zur Richtlinie aller philosophischen und theologischen Studien, schrieb die erste Sozialenzyklika der katholischen Kirche. In dieser verurteilte er mit scharfen Worten den Kommunismus als „gottlos und materialistisch“ und erklärte, dass er das Naturrecht verletze.

Problematische Äußerungen zur Trump-Administration

In Sachen der Migrationskrise hat sich Prevost allerdings in seltsamer Weise geäußert.