Kardinal Müller: Die Kirche darf sich nicht dem woken Zeitgeist anbiedern

„Jesus hat schwache Menschen dazu berufen, als seine Apostel allen Menschen das Evangelium zu verkünden und ihnen durch die Sakramente das Heil zuteil werden zu lassen, das er ein für allemal durch seinen Tod am Kreuz bewirkt hat. Der Glaube kommt von der Verkündigung des Gotteswortes.“

Die JF stellt sodann die Frage: „Eine Journalistin des Deutschlandfunks forderte jüngst, die Kardinäle sollten eine Frau zum Papst wählen. Welche Rolle sollten Frauen künftig in der katholischen Kirche spielen?“

Müllers Antwort dazu:

„Im Theater oder im Sitzkreis spielt man Rollen. Hier geht es um die Wahrheit der Offenbarung. Die Mitwirkung der getauften und gefirmten Laien besteht in ihrem Apostolat in der Welt und der Zusammenarbeit mit den sakramental geweihten Bischöfen und Priestern beim Aufbau der Kirche und ihrer Sendung, in Christus das Sakrament des Heils der Welt zu sein.“

