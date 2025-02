Schwarzgrüne Kuschelparty und Migrationsstreit: War alles nur Wahlkampftheater?

(David Berger) Am Abend vor der Aufsehen erregenden Asyl-Debatte soll es – so der „Stern“ – in der Wohnung des CDU-Poltikers Armin Laschet eine feucht-fröhliche Runde in gelöster Atmosphäre gegeben haben: Geladen waren Außenministerin Annalena Baerbock, Landwirtschaftsminister Cem Özdemir und Bundestagsvizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt. Und – oh Wunder – Parteichef Merz sowie Jens Spahn.

„Erst beschimpfen sich Union und Grüne im Bundestag. Dann trinken sie auf einer privaten Feier Wein miteinander. Um sich am nächsten Morgen im Parlament wieder anzubrüllen.“ – so die Bild dazu heute Morgen.

Unser Tweet des Tages dazu von dem bekannten Unternehmer Emanuel Boeminghaus:

Meine Lieben, hat es bei Armin Laschet in seiner Wohnung ein geheimes Treffen gegeben, bei dem Friedrich Merz, Jens Spahn und Cem Özdemir zusammensaßen, um den großen Schwindel vorzubereiten?

Wurde die sogenannte „Migrationswende“ in Wahrheit nur inszeniert, um Wähler von der AfD zurückzuholen – mit dem perfiden Plan, nach der Wahl doch mit Rot-Grün ins Bett zu steigen?

„Das war alles nur Theater“

Ich habe mich als Unternehmer bis zuletzt, trotz meiner FDP-Mitgliedschaft, für die Union und Friedrich Merz starkgemacht – in der Hoffnung auf eine echte politische und wirtschaftliche Wende.

Doch jetzt ist klar: Das war alles nur Theater! Ein billiges Täuschungsmanöver, um die Wähler an der Nase herumzuführen. Friedrich Merz ist nichts weiter als ein politischer Blender – keinen Deut besser als die Versager der Ampel! Ab heute glaube ich ihm kein einziges Wort mehr! Extrem frustrierend!

Meine Lieben, hat es bei Armin Laschet in seiner Wohnung ein geheimes Treffen gegeben, bei dem Friedrich Merz, Jens Spahn und Cem Özdemir zusammensaßen, um den großen Schwindel vorzubereiten? Wurde die sogenannte „Migrationswende“ in Wahrheit nur inszeniert, um Wähler von der… — Emanuel Boeminghaus (@E_Boeminghaus) February 1, 2025

Sie lachen auch über die Schafe, die „gegen rechts“ auf die Straßen gehen

Inzwischen sind es tausende an Kommentaren in den sozialen Netzwerken, allen voran bei X, die den geleakten Vorfall ähnlich wie Boehminghaus sehen. Kraftvoll etwa Benjamin Gollme:

„Am Mittwoch weinen sie um die Demokratie, am Donnerstag feiern sie zusammen Party, am Freitag kratzen sie sich die Augen aus, am Samstag lachen sie gemeinsam über hunderttausende Idioten, die dumm genug sind, wegen ihres Kasperletheaters Anfang Februar stundenlang in der Kälte zu stehen um „auf die Barrikaden“ zu gehen. Die lachhaftesten Blender sind die CDU-Hampelmänner. Von den ewig echauffierten Nie-wieder-ist-jetzt-Lügnern der Grünen war nichts anderes zu erwarten.“

Will Merzel in Wirklichkeit Rotrotgrün?

Was bedeutet die Enthüllung dieses bizarren Treffens im Hinblick auf die Bundestagswahl und die Pläne der Kartellparteien? Der Bildzeitung soll ein Grünenpolitiker gesagt haben: „Schwarz-Grün ist unsere einzige Regierungsoption. Da müssen wir die Tür aufhalten, auch mit persönlichen Kontakten.“

Anders sieht das einer meiner klugen Nachbarn und langjähriger Leser meines Blogs, der mir gestern Nacht noch schrieb: „Ich bleibe bei meiner Hypothese: Merz hat die CDU absichtlich ins Abseits manövriert. Rotrotgrün bilden die nächste Regierung und Graf Bobbie wird unser Bündniskanzler.“

Klingt verrückt? Vielleicht! Aber an „Verrücktheiten“, bei denen man nicht weiß, handelt es sich um Satire oder Realität, krasse Verschwörungstheorie oder schlicht ungeschönten Weit- und Durchblick haben wir uns doch über die letzten Jahre längst gewöhnen müssen.

***

Dieser Blog spricht Themen an, die die Mainstreammedien bewusst verschweigen. Damit er das weiter ohne Schere im Kopf tun kann, ist er auf Ihre Unterstützung angewiesen:

PAYPAL (Stichwort Schenkung PP)

… oder auf klassische Weise per Überweisung:

IBAN: DE04 3002 0900 0803 6812 81

BIC: CMCIDEDD – Kontoname: David Berger – Betreff: Schenkung PP