Zum letzten Mal in dieser Wahlperiode debattierten die Abgeordneten des Deutschen Bundestages, um in einer Debatte zur Situation in Deutschland eine Bilanz der Regierungs- und Oppositionsarbeit der vergangenen drei Jahre zu ziehen. Alice Weidel brillierte mit einer ihrer besten, brillantesten, staatsmännischsten Rede im Deutschen Bundestag.

Regelrecht faltete sie die Grünen zusammen, als diese – von der Bundestagspräsidentin nicht unterbundenen! – nur noch mit permanenten und Zwischenrufen und massiven Störungen zu kontern wussten.

***

Dieser Blog setzt sich seit mehr als 8 Jahren für einen fairen Umgang mit der AfD ein und hat auch zu den Erfolgen der AfD bei schwulen Männern mit beigetragen. Wenn Sie diese Arbeit gut und wichtig finden, dann können Sie das u.a. hier zeigen:

PAYPAL (Schenkung)

… oder auf klassische Weise per Überweisung:

IBAN: DE04 3002 0900 0803 6812 81

BIC: CMCIDEDD – Kontoname: David Berger – Betreff: Schenkung PP