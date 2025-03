Sozialistenstiefel-Lecken: Und wenn am Ende Merz gar kein Kanzler wird…

(David Berger) …. wäre das die positive Pointe eines mit Lügen und eine Art von „Amtskauf“ versuchten Staatsstreichs.

Heute soll im Bundesrat das Merz’sche Schuldenpaket durchgewunken werden. Aber nicht nur, dass sich Merz mit einer gewissenlosen Neuverschuldung die durch Lügen erschlichene Kanzlerschaft nun auch noch von SPD und Grünen erkaufen will. Jetzt plant die unersättliche Sozialisten-Mischpoke den Preis noch weiter in die Höhe zu treiben: Die Union soll die versprochene Migrationswende absagen und den § 218 abschaffen.

Prof. Alexander Dilger fasst die derzeitige sinistre Lage gut zusammen: ‚Aufgelöster Bundestag billigt[e] Billionenschulden durch Grundgesetzänderung‘, weil Friedrich Merz sich durch Bruch aller Wahlversprechen und Unionsbeschlüsse die Kanzlerschaft von der SPD erkaufen will. Doch das ist nicht nur prinzipienlos und sachlich falsch, sondern auch keine kluge Verhandlungsstrategie. Denn die SPD hat zwar eigentlich die Wahl verloren und nur 16,4 Prozent der Zweitstimmen bekommen im Vergleich zu 28,5 Prozent für die Union, aber sie kann nun immer mehr fordern – und tut das auch.

SPD will sich bei Migrations-Plänen der Union querstellen

„Ausreisepflichtige Migranten sollen in Deutschland bleiben – SPD blockiert offenbar Merz‘ Pläne“. Es gab gegenteilige Ankündigungen von Herrn ‚Merz gegen illegale Migration […]‘, z. B.: „Ausreisepflichtige Personen, die aufgegriffen werden, dürften nicht mehr auf freien Fuß gesetzt werden. Die Plätze in Abschiebehaft müssten dafür erhöht werden.“ Die SPD will nun umgekehrt „eine allgemeine Aufenthaltserlaubnis für vollziehbar ausreisepflichtige Personen“, also faktisch die Abschaffung jeder Ausreisepflicht.

Herr Merz meinte vor der Wahl: „Kompromisse sind zu diesen Themen nicht mehr möglich.“ Also wird er wahrscheinlich auch hier komplett umfallen, was tatsächlich kein Kompromiss wäre, sondern vollständige Kapitulation, aber auch diese nicht ehrlich, sondern mit der Behauptung, schon immer für Masseneinwanderung wie auch hemmungslose Staatsverschuldung gewesen zu sein.

Aber auch das ist nicht genug, damit Herr Merz Kanzler werden darf. „SPD-Frauen knüpfen Zustimmung zu Koalition an Reform von Abtreibungsrecht“, konkret die Aufkündigung des Kompromisses in Deutschland, dass Abtreibungen in der Regel rechtswidrig sind, aber strafrechtlich nicht verfolgt werden.“

Weg mit Merz!

Und weiter Prof. Dinger: „Am Ende wird die CDU überhaupt keine eigene Position mehr haben, aber Herr Merz vielleicht trotzdem nicht Kanzler werden.“(Quelle)

Merz hat nicht verstanden, dass jeder Kniefall vor den Linken nicht deren Mitleid erweckt, sondern ganz im Gegenteil diese nur noch umso härter zutreten lässt. Ein typisches Problem der Konservativen, die mit ihrer permanenten „Mea culpa“-Haltung und der Devise: „Die anderen sind noch viel konservativer, aber ich habe eine Brandmauer zu denen“, angesichts der gewissenlosen Agenda der Linksfaschisten immer schon vorab verloren haben.

Wenn es gelingen sollte, Merz davon abzuhalten, Kanzler zu werden, wäre das die positive Pointe der tragischen Geschichte eines bislang in der Geschichte der Bundesrepublik einmaligen Staatsstreiches. Denn einen Mann als Kanzler, der sich durch moralisch verkommenes Lügen, durch Machtkauf mit Steuergeldern und unter skrupelloser Inkaufnahme der weiteren Zerstörung unseres Landes, Europas und am Ende auch seiner eigenen Partei machtgierig den Kanzlerposten an sich reißen wollte – hat nicht einmal unsere verkommene Gesellschaft verdient.

