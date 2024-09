Strafanzeige gegen Sanija Ameti wegen christenfeindlichem Instagram-Beitrag

Ein inzwischen gelöschter Instagram-Post der grünen Politikerin Sanija Ameti, die zugleich Co-Präsidentin von Operation Libero ist, zeigt, wie sie auf ein Bild der Gottesmutter mit dem Jesuskind, genauer auf deren Häupter, schießt. Das Entsetzen über diese von ihr selbst veröffentlichte aggressive Hassaktion ist nun groß.

Die ausgerechnet am sowohl von den orthodoxen wie römisch-katholischen Katholiken feierlich begangenen Fest Mariä Geburt veröffentlichten, nun von der in Bosnien geborenen 31-jährigen Impf- und EU-Fanatikerin wieder gelöschten Fotos haben es in sich:

Das „erste zeigte Ameti, wie er mit einer Pistole auf eine Zielscheibe zielt. Der Text dazu lautete „Tötet sie“. Doch der eigentliche Auslöser der Empörung war das zweite Bild. Es zeigte die Zielscheibe – ein Bild von Maria mit dem Jesuskind, das offenbar aus einem Kunstkatalog stammte.“ (Quelle).

Das ist Sanija Ameti, wie sie zwanzigmal auf eine Marien-Ikone ballert. Als Kind flüchtete die bosnische Muslimin mit ihren Eltern in die Schweiz. Ich finde, daß jemand, der solche Bilder produziert, weder bei uns, noch in der Schweiz etwas verloren hat, denn wer auf… pic.twitter.com/HJx6lRCOwN — Tomasz Froelich (@TomaszFroelich) September 8, 2024

Gewaltaufruf gegen Christen

Zu ihrer Entschuldigung führte die linke Politikerin mit einem muslimischen Migrationshintergrund an, sie habe das Bild nicht absichtlich ausgesucht, sondern es habe ihr rein zufällig als Zielscheibe genützt.

Nun hat der Schweizer Nicolas A. Rimoldi, Gründer und Präsident der Bewegung MASS-VOLL! gegen die Politikerin Anzeige erstattet: Ameti schüre mit ihrer Aktion Hass und rufe zur Gewalt gegen Christen.