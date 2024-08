Bürgerkrieg in UK? Nein, brutale Jagd von „Allahu akbar-Migranten“ auf Briten!

Drei erstochene Mädchen waren fake news? Und die ganzen grooming Gangs auch?

(David Berger) Während unsere zwangsfinanzierten Staatsmedien im Hinblick auf den sich entwickelnden Bürgerkrieg in England permanent davon faseln, dass Fakenews zu rechtsextremen Gewaltausbrüchen führen würden, sieht die Wirklichkeit, die man hier verschweigt, ganz anders aus.

Inzwischen kursieren hunderte von Augenzeugenberichten, Videoaufnahmen und Fotos, die zeigen, wie bewaffnete Migranten Jagd auf britische Bürger machen. Nicht selten ist dabei der Ruf „Allahu akbar“ zu hören und die Polizei ist entweder nicht anwesend oder sie steht daneben und schaut zu …

Bei BBC (ÖRR in Großbritannien) wurde heute darüber berichtet, dass der friedliche Protest in Bolton von aggressiven Moslems attackiert wurde, die „Allahu Akbar“ schrien. Wann berichtet die @tagesschau darüber? #ReformOerr #OerrBlog pic.twitter.com/Wes2UXCRjk — ÖRR Blog. (@OERRBlog) August 4, 2024

Und immer wieder ist der Ruf „Allahu akbar“ zu hören

Hier nur einige Beispiele von vielen: Eine Gruppe von mit Stöcken bewaffneten Migranten verprügelt eine Gruppe von Männern, die sie verdächtigen, gegen die Masseneinwanderung zu protestieren Sie skandieren immer wieder: „Allahu Akbar“

Islamische Fanatiker greifen in Birmingham weiße britische Patrioten an und verwüsten Pubs. Wir brauchen jetzt Massenabschiebungen.

Sie nennen sich „Muslim Patrol“ oder „Muslim Defence League“ und machen Jagd auf weiße Briten, von denen sie glauben, die hätten gegen Migration und migrantische Gewalt protestiert. Solche Videos sind aktuell zu Dutzenden zu finden.

Hier: Middlesbrough.https://t.co/g8EoHr85f7 — Andreas Hallaschka 🇮🇱 🇸🇨 🇺🇦  (@Hallaschka_HH) August 4, 2024

Polizeischutz nur für Muslime?

Gestern umzingelten und attackierten bewaffnete Mitglieder der „Muslim Patrol“ ein Pub, nachdem sie in der Gegend umher marschiert waren und nach weißen „Rechtsextremen“ Ausschau gehalten hatten, die sie angreifen konnten. (Der angebliche „rechtsextreme“ Protest fand nie statt.) Die muslimischen Randalierer griffen Journalisten an und zerstochen das Fahrzeug eines Teams von Sky News.

The sad situation of England (and Europe) in one photo. An elderly British man attacked and beaten by a gang of Muslim immigrants, and the police force helps in that beating. pic.twitter.com/xwUDwDWiCQ — Gusano (@mistergusano) August 6, 2024

Die Polizei reagierte darauf, indem sie wissen ließ, man hätte „gut einstudierte Pläne“ für den Umgang mit rechtsgerichteten Protesten. Doch sie tauchten nicht bei der Gruppe von rund 300 Muslimen auf, die sich zu einer direkten Aktion zusammengeschlossen hatten.

Just in: Birmingham, England, Aug . 5 — Armed „Muslim patrol“ members surrounded and attacked a pub after marching around the area looking for white right-wingers to attack. (The rumored „far-right“ protest never materialized.) The Muslim rioters attacked journalists and… pic.twitter.com/Rm6mHqiOk1 — Andy Ngô 🏳️‍🌈 (@MrAndyNgo) August 5, 2024

Elon Musk fragt angesichts dieses Videos bei Keir Stramer nach: „Warum werden in Großbritannien nicht alle Communitys geschützt?“

Unliebsame Journalisten werden von der Polizei verhaftet

Journalisten, die unabhängig und frei von den Propaganda-Vorgaben der Regierung berichten wollen, nimmt die Polizei vor laufenden Kameras fest. Wie hier Wesley Winter:

Und wenn ein ähnlicher Bürgerkrieg in Deutschland ausbricht?

Viele Menschen in Deutschland stellen sich angesichts dieser Bilder die Frage: Was, wenn ähnliches auf uns in Deutschland zukommt? Ein X-Account hat dazu eine spannende Zusammenstellung gemacht:

„Keir Starmer ist ein WEF-Scherge, und wir wissen, dass wir ebenso von WEF-Schergen regiert werden. Was kommt also auf uns zu?

Folgendes:

– Von Regierung und Medien aufgehetzte Migranten, die jeden augenscheinlichen Deutschen zu Brei schlagen, der ihnen über den Weg läuft.

– Angezündete Häuser, Jagd mit Autos auf Fußgänger, brennende Busse und Autos – Riesige Sachschäden in den Städten

– Reporter werden über randalierende „Rechte“ berichten, während mit Macheten und Messern bewaffnete Migranten-Horden durch die Städte ziehen.

Wie werden Politik und Medien reagieren?

Scholz und seine WEF-Gang werden entrüstete und entsetzte und wütende Reden über die teuflischen Rechten halten. Sie werden ankündigen, das Land von Rechten zu säubern. Alles gegen Rechts. Rechts muss bekämpft werden. Wer nicht links ist, ist kein Demokrat.

Sie werden wie in UK DAS GENAUE GEGENTEIL der Realität berichten. Sie werden alles „den Rechten“ andichten. Wie wird die Polizei reagieren? Sie wird ausschließlich Deutsche verfolgen und verhaften. Überall dort, wo Migranten Autos und Häuser anzünden und Menschen jagen, wird keine Polizei zu sehen sein.“

Übertrieben?

Ich befürchte nicht. Der Terror-Experte Peter R. Neumann (49, King’s College London) warnt sogar heute: „Grundsätzlich ist das alles so auch in Deutschland vorstellbar.“

Schaut man sich die derzeitigen Kampagnen und Exzesse der Regierung gegen angebliche „Rechtsextreme“ an,

nimmt man die doppelten Standards, die in einer auf nicht wenige Strecken gleichgeschalteten Justiz (nicht nur in Deutschland) zur Regel geworden sind, zur Kenntnis,

erinnert man sich an die brutalen Polizeieinsätze gegen völlig friedliche Querdenken-Demonstranten und zuletzt auf dem „Compact“-Somerfest, …

… weiß man, wozu sie fähig sein werden, wenn es um das Überleben der indigenen Bevölkerung geht.

Katholizismus als Lösung?

Und für alle Katholiken und ihre Freunde gibts noch diesen Tweet:

Catholicism is the only religion that has ever beat Islam. If the U.K. really wants to defeat Islam, it’s going to have to go back the being “Mary’s Dowry.” Otherwise, the Brits might as well just surrender now and start paying the jizya. 👇 pic.twitter.com/1yzNyhgUI7 — Shane Schaetzel (@ShaneSchaetzel) August 5, 2024

***

Als migrations-kritischem Portal wird auch PP die Arbeit derzeit schwer gemacht. Daher sind wir auf Ihre Unterstützung angewiesen! Auch die finanzielle. Wenn Sie unsere Arbeit gut und wichtig finden, dann können Sie das u.a. hier zeigen:

PAYPAL (Schenkung!)

… oder auf klassische Weise per Überweisung:

IBAN: DE04 3002 0900 0803 6812 81

BIC: CMCIDEDD – Kontoname: David Berger – Betreff: Schenkung!